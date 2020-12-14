В духе франчайза: по вселенной «Ходячих мертвецов» готовят комедийный сериал

Вселенная «Ходячих мертвецов» даже не думает умирать и с каждым годом разрастается всё сильнее. К двум многосерийным спин-оффам — «Бойтесь ходячих мертвецов» и «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» — в скором времени добавится ещё один: собственный сериал выдали Дэрилу и Кэрол, о чём Скотт М. Гимпл рассказал ещё в прошлом месяце. И это не говоря уж о полнометражной трилогии Рика Граймса.

Но как выяснилось, это ещё не всё: вселенную расширят разнообразными мини-сериалами, короткометражками и спецэпизодами. А среди всего этого великолепия особняком стоит комедийный проект, над которым работают прямо сейчас:

Мы не пытаемся смеяться над миром «Ходячих мертвецов», это просто будет более специфичный взгляд на него. Скотт М. Гимпл, в ответе за всё

Пока не известно, что именно проект будет собой представлять, так как Гимпл раньше уже обещал экспериментировать с форматами. Зато шоураннер объяснил, почему он продолжает делать это — клепать фильмы и сериалы на смену отжившему своё ветерану: