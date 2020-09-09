«Ходячие мертвецы» завершатся на 11 сезоне

Портал IGN опубликовал шокирующую новость — кабельный канал AMC, обещавший снимать «Ходячих мертвецов» годами, принял решение наконец-то отпустить несчастных и прикрыть проект после 11 сезона. Торжественное прощание с зомби-флагманом запланировано на 2022 год. Стартовать 11 сезон должен в следующем году, при условии что эпидемиологическая ситуация позволит начать его съёмки в запланированные сроки.

Правда, спустя некоторое время твит, видимо, преждевременно размещённый официальным аккаунтом портала, удалили, однако в интернете ничто так просто не исчезает. Скрин с сообщением гуляет по сети, пугая хардкорных поклонников сериала и радуя тех, кого бесконечная эпопея уже порядком утомила.

В том же твите упомянуто, что AMC не собирается забывать о наследии оригинального сериала и соорудит спин-офф о приключениях Дэрила и Кэрол, премьера которого состоится в 2023 году. Осталось дождаться официального заявления от кабельного канала.