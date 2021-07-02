 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Создатель Death Stranding Хидео Кодзима готов подписать соглашение с Microsoft В триллере про обдолбанного наркотиками медведя снимутся Кери Рассел, Рэй Лиотта и Олден Эренрайк Мультяшные звери продолжают петь и танцевать в трейлере анимационного фильма «Зверопой 2» Сериал «Локи» задумывался как история любви Один из создателей StarCraft II работает над очередной RTS в новой студии
СЕРИАЛЫ
301
 
Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Ниган, Дэрил и остальные выжившие в промо финального сезона «Ходячих мертвецов»

Кабельный канал AMC опубликовал стилизованный промо-ролик заключительного сезона зомби-драмы «Ходячие мертвецы». Видео собрало вместе всех главных выживших персонажей истории, каждый из которых немало изменился с тех пор, как впервые появился в сюжете. Первая часть 11 сезона стартует 22 августа.

Свободная экранизация одноимённого комикса Роберта Киркмана, начинавшаяся как история о Рике Граймсе и его семье, растянет прощание со зрителями на 24 эпизода, за которые отвечает нынешний шоураннер многосерийного ветерана Анджела Канг.

Теги
ВидеоХодячие мертвецы
Комментарии

Ещё на эту тему

12Третий сезон «Пацанов» отыскал свою Алую ведьму 9AMC подумывает запустить спин-офф «Ходячих мертвецов» про Нигана 4Конец «Ходячих мертвецов» настанет уже в августе — вышел тизер 11 сезона

Тоже интересно

16Замена Аны де Армас? «Достать ножи 2» приняли в состав новую блондинку 8В сеть выложили кадры со съёмок эпического фэнтези «Подземелье драконов» 5Кейт Бекинсейл готова убивать на эксклюзивном кадре экшена «Красотки на взводе» 15Цири в лесу — вышел тизер второго сезона «Ведьмака» 15Второй тизер фильма «Брат 3» анонсирует самоистязание и ограбление

Далее на КГ

2
Кевин Костнер и его семья возвращаются в тизере четвёртого сезона «Йеллоустоуна»
 0
«Уокер» — 1x12–13
 3
Педро Паскаль на первом фото со съёмок экранизации The Last of Us
 3
Лучшие из худших на эксклюзивном промо-арте «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна
 4
Непобедимый враг — герои «Чёрной вдовы» нахваливают Таскмастера
 9
Расисты из 20th Century Fox не хотели доверять Уиллу Смиту главную роль в «Дне независимости»
 0
КГ играет: Prey (2017)
 0
Создатель GTA Дэн Хаузер основал новую студию
 2
Создатель Death Stranding Хидео Кодзима готов подписать соглашение с Microsoft
 3
Переходи на тёмную сторону: для Star Wars: The Old Republic выйдет расширение Legacy of the Sith
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино В чём сила? Первый тизер фильма «Брат 3»
 
Кино Постеры с красотками из экшена с ниндзя «G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз»
 
Игры Не на E3 2021: Hogwarts Legacy или игры по DC-комиксам
 
Игры Чужие здесь не ходят: стала известна дата релиза Aliens: Fireteam
 
Новые сериалы 7–13 июня: «Локи», «Люпен» и другие премьеры недели
 
Кино Мультяшные звери продолжают петь и танцевать в трейлере анимационного фильма «Зверопой 2»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Выйдут в июле

4 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
5 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
6 Вт21:45ЕВА (трансляция)
7 СрНоль кадров в секунду
11 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 469: Ромком от стендапершы и очередной Лиам Нисон
 
4Ноль кадров в секунду – 375: Охрененный геометр
 
12ЕВА
 
 
11Телеовощи – 398: Проститутка Шрёдингера
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 468: «Лука» от Pixar и «Телохранитель жены киллера»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru