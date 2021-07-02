Ниган, Дэрил и остальные выжившие в промо финального сезона «Ходячих мертвецов»

Кабельный канал AMC опубликовал стилизованный промо-ролик заключительного сезона зомби-драмы «Ходячие мертвецы». Видео собрало вместе всех главных выживших персонажей истории, каждый из которых немало изменился с тех пор, как впервые появился в сюжете. Первая часть 11 сезона стартует 22 августа.

Свободная экранизация одноимённого комикса Роберта Киркмана, начинавшаяся как история о Рике Граймсе и его семье, растянет прощание со зрителями на 24 эпизода, за которые отвечает нынешний шоураннер многосерийного ветерана Анджела Канг.