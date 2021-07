Педро Паскаль на первом фото со съёмок экранизации The Last of Us

Благодаря Гэбриелу Луне мы точно знаем, что съёмки экранизации игры The Last of Us наконец стартовали — первое фото запечатлело довольных членов актёрского состава во главе с Педро Паскалем. Помимо этих двоих в сериале также снимаются звёздочка «Игры престолов» Белла Рэмси и перекочевавшая сюда прямиком из игры Мерл Дэндридж.

Действие экшен-триллера «Одни из нас» развернётся в постапокалиптическом будущем спустя 20 лет после глобальной пандемии, вызванной мутировавшим грибком, превращающим людей в зомби. Там, на руинах США отважная 13-летняя Элли и видавший виды Джоэл вынуждены объединиться и отправиться в опасное приключение в поисках спасения.

За сценарий в ответе Крэйг Мазин («Чернобыль») и креативный директор игры Нил Дракманн. Кантемиру Балагову («Дылда») доверили режиссировать пилотный эпизод.