HBO определился с датой начала съёмок триллера по игре The Last Of Us с Педро Паскалем

Сериал канала HBO по игровому хиту The Last Of Us, в феврале утвердивший на главные роли Педро Паскаля и Беллу Рэмси, обзавёлся датами начала и завершения съёмок — первый сезон «Одних из нас» уходит в активное производство в окрестностях Калгари 5 июля, а завершатся съёмки 8 июня 2022 года. О дате выхода информации пока нет.

События постапокалиптического триллера разворачиваются в мрачном будущем на территории бывших США спустя 20 лет после глобальной пандемии, вызванной мутацией грибка кордицепс. В центре экшен-триллера — вместе путешествующие по стране контрабандист Джоэл (паскаль) и 14-летняя Элли (Рэмси).

Сценарий написали Крэйг Мазин («Чернобыль») и креативный директор первоисточника Нил Дракманн. Пилот снимет Кантемир Балагов («Дылда»). Мазин и Дракманн числятся исполнительными продюсерами наряду с Кэролин Штраусс («Дедвуд», «Игра престолов») и возглавляющим студию-разработчика игры Эваном Уэллсом. Производство курируют HBO, Sony Pictures TV, PlayStation Productions, Word Games и Naughty Dog.