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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Колина Фёрта обвинят в убийстве жены в драматическом сериале HBO Max «Лестница»

Колин Фёрт («Супернова», «Kingsman: Секретная служба») записался на главную роль в мини-сериал «Лестница» от студии Annapurna Television и видеосервиса HBO Max.

Актёр воплотит на экране американского писателя Майкла Питерсона, обвинённого в смерти собственной жены. Драматическая история, полная неожиданных и шокирующих поворотов, основана на реальных событиях, но больше о ней пока ничего не известно.

Шоураннерами проекта назначены постановщик триллера «Дьявол всегда здесь» Антонио Кампос и продюсер «Американской истории преступлений» Мэгги Кон. Кампос лично написал сценарий и выступит режиссёром шести из восьми эпизодов сериала.

[Изначально в «Лестнице» собирался сниматься Харрисон Форд. Не знаем, что его отвадило — слишком большое сходство с «Беглецом» или съёмки «Индианы Джонса 5» — но это что-то, видимо, стоит больше предложенных ему $ 1,2 млн за серию.]

Теги
КастингЛестницаHBO MaxКолин ФёртХаррисон Форд
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