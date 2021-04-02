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СЕРИАЛЫ
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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Сценаристка «Зачарованных» рассказала о причинах своего ухода из сериала. Ей надоело раздевать героинь

Интересное (а главное, неожиданное) заявление на днях сделала сценаристка «Зачарованных» Криста Вернофф («Анатомия страсти», «Бесстыдники»), оригинальных, а не той жалкой толерантной поделки. По её словам, то, что начиналось как вдохновляющий сериал о girl-power, к середине скатилось в банальное оголение главных героинь с целью привлечения мужской части аудитории — благо привлекать там действительно было чем.

В итоге возмущённая девушка не стала продлевать контракт не четвёртый сезон, не купившись даже на крайне щедрое предложение The WB Television Network удвоить её зарплату.

Я подписалась, потому что «Зачарованные» были феминистическим сериалом. Но ближе к середине был эпизод, в котором Алисса Милано превращается в русалку, и за ним последовал огромный всплеск просмотров среди мужчин. В итоге, после каждого последующего эпизода, телеканал спрашивал: «Как мы собираемся раздеть девушек на этой неделе?». Они кидались в меня деньгами, цифра всё продолжала расти, было очень много давления. Но всё, о чём я могла думать, было: «Сейчас я создаю нечто плохое для мира, а в моей жизни и так этого хватало».

Впрочем, позднее, Вернофф в которую снова кинули деньгами слегка смягчила своё высказывание, уточнив, что считает плохим не сам сериал, а лишь объективацию, которой там занимались:

«Зачарованные», напомним, продержались в эфире восемь сезонов, сделав Алиссу Милано, Холли Мари Комбс, Шеннен Доэрти и сменившую её в третьем сезоне Роуз Макгоуэн подлинными объектами вожделения. Сейчас такого безобразия бы не допустили.

Теги
Зачарованные
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