Сценаристка «Зачарованных» рассказала о причинах своего ухода из сериала. Ей надоело раздевать героинь

Интересное (а главное, неожиданное) заявление на днях сделала сценаристка «Зачарованных» Криста Вернофф («Анатомия страсти», «Бесстыдники»), оригинальных, а не той жалкой толерантной поделки. По её словам, то, что начиналось как вдохновляющий сериал о girl-power, к середине скатилось в банальное оголение главных героинь с целью привлечения мужской части аудитории — благо привлекать там действительно было чем.

В итоге возмущённая девушка не стала продлевать контракт не четвёртый сезон, не купившись даже на крайне щедрое предложение The WB Television Network удвоить её зарплату.

Впрочем, позднее, Вернофф в которую снова кинули деньгами слегка смягчила своё высказывание, уточнив, что считает плохим не сам сериал, а лишь объективацию, которой там занимались:

I want to clarify here for Charmed fans and also for my colleagues from Charmed who I love and admire, that I do not believe that the show was bad for the world. I felt that the objectifying notes were bad for the world - and were demoralizing for me. All love to Charmed. https://t.co/IIEqjgIlBp