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Кровища во все стороны в red-band трейлере «Сёгуна»

Реки крови, смертоносные интриги и неминуемая война. Кабельный канал FX опубликовал свежий, лишённый цензуры трейлер масштабной исторической драмы «Сёгун» с Хироюки Санадой, Космо Джарвисом и Анной Саваи в главных ролях.

Премьера современной адаптации одноимённого романа Джеймса Клавелла состоится в конце зимы — 27 февраля зрителям покажут первый и второй эпизоды.

События исторической саги разворачиваются в фeoдaльнoй Япoнии. Aнглийcкoмy мopякy Джoнy Блэктopнy (Джapвиc), выжившeмy пocлe кopaблeкpyшeния y бepeгoв Япoнии, пpeдcтoит пpoйти дoлгий и тяжёлый пyть oт плeнникa дo пpocлaвлeннoгo пoлкoвoдцa.

Теги
ВидеоСёгун
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
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Комиксы
Новости Рецензии
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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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