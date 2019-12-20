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Первоисточник: www.cinemablend.com Прямая ссылка на новость:
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Дженнифер Энистон, Харрисон Форд и другие актёры из клуба сериальных миллионеров

В великом противостоянии кабельных каналов и стремительно множащихся потоковых сервисов война за таланты и громкие имена неминуема, а вместе с ней и колоссальные финансовые вложения. Телевещатели и цифровые платформы раскрывают свои карманы как можно шире, чтобы завлечь в свои проекты авторов и актёров первого эшелона. Посему неудивительно, что нынче даже не особенно бедствующие кинозвёзды охотно соглашаются сниматься в сериалах.

Портал Cinemablend опубликовал семёрку самых высокооплачиваемых актёров сериального мира. Все они входят в клуб миллионеров, так как получают за эпизод никак не меньше $ 1 млн.

  1. Дженнифер Энистон — вернулась на телеэкраны в производственной драме «Утреннее шоу» от Apple TV+. По данным портала, актриса получает $ 1,25 млн за эпизод.
  2. Риз Уизерспун — составляет компанию Энистон в «Утреннем шоу» и получает ровно столько же — $ 1,25 млн за эпизод.
  3. Керри Вашингтон — коллега Риз Уизерспун по мини-сериалу «И повсюду тлеют пожары». В проекте потокового сервиса Hulu она будет получать наравне с Уизерспун $ 1,1 млн за эпизод.
  4. Николь Кидман — записалась на главную роль в драматическом сериале Hulu «Девять незнакомцев», где ей пообещали по $ 1 млн за эпизод.
  5. Джефф Бриджес — сыграет главную роль в шпионском экшене «Старик» от кабельного канала FX и получит по $ 1 млн за серию.
  6. Стив Каррелл — исполнит ведущую партию в многосерийной комедии «Космические силы», за что стриминговый сервис Netflix согласен платить актёру по $ 1 млн на серию.
  7. Харрисон Форд — согласился сняться в сериале «Лестница» от студии Annapurna Television. Драматическая история о писателе, обвинённом в смерти собственной жены, принесёт Форду по $ 1,2 млн за серию.

И поскольку битва за зрителей далека от завершения, список миллионеров год от года будет неизменно пополняться.

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