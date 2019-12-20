HBO Max экранизирует «Лавину» Нила Стивенсона

Впервые о телевизионной экранизации «Лавины» Нила Стивенсона два года назад заявил потоковый сервис Amazon, но с тех пор о проекте никаких новостей не появлялось. А буквально на днях стало известно, что многосерийная экранизация культового романа состоится, только руководить ею будет стриминговая платформа HBO Max.

События научно-фантастической драмы развиваются в мире недалёкого будущего, где страны управляются корпорациями, а мир объединяет трёхмерная виртуальная реальность — Метавселенная. Хиро Протагонист в реальной жизни — обычный разносчик пиццы, но в Метавселенной он известный хакер и воин-самурай. Только ему под силу остановить распространение лавины — наркотика, опасного и в реальности, и в Метавселенной, — и спасти мир от Инфокалипсиса.

Сценарную адаптацию доверили Майклу Бэколлу («Мачо и ботан»), а режиссуру — Джо Корнишу («Рождённый стать королём»). Также Бэколл разделит с Анджелой Робинсон обязанности шоураннера.