Вместо Арми Хаммера покрывать Уотергейтский скандал будет Дэн Стивенс

Дэн Стивенс («Легион») вписался в Уотергейтский скандал. Точнее, в сериал по его мотивам на телеканале Starz, где актёр заменит стремительно падающего на дно голливудской пищевой цепи Арми Хаммера.

В политическом триллере Gaslit Стивенс сыграет молодого советника при Белом Доме по имени Джон Дин. После событий в отеле Уотергейт амбициозный герой раздираем вопросом — может ли он солгать ради защиты президента Никсона. Тяжело ему, наверное, в политике.

Ранее канал ABC собирался снять сериал по книге реального Джона Дина The Nixon Defense, опубликованной в 2014 году. Нынешний же проект станет адаптацией подкаста Slow Burn и поставит в центр истории героиню Джулии Робертс — Марту Митчел, которая с риском для жизни первой подняла вопрос об участии Никсона в Уотергейтском скандале. Её мужа сыграет Шон Пенн.

Джоэл Эдгертон ранее записался в сериал, но тоже будет рекастнут. Правда, по причинам куда более прозаичным — ради сериала «Оби-Ван Кеноби».

Робби Пикеринг («Мистер Робот») занимается разработкой проекта, а также продюсирует его наряду с Мэттом Россом и Сэмом Эсмейлом.