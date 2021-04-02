 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
«Никто» временно захватил лидерство в отечественном прокате Завершение «Ходячих мертвецов» стало неожиданностью для авторов и актёров сериала Новые фильмы 22–28 марта 2021 года: «Годзилла против Конга», «Поступь хаоса» и другие новинки кино PS Plus и Xbox Live Gold: игры апреля 2021 Дженсен Эклс сыграет Бэтмена в анимационном фильме «Бэтмен. Долгий Хэллоуин»
СЕРИАЛЫ
45
 
Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Вместо Арми Хаммера покрывать Уотергейтский скандал будет Дэн Стивенс

Дэн Стивенс («Легион») вписался в Уотергейтский скандал. Точнее, в сериал по его мотивам на телеканале Starz, где актёр заменит стремительно падающего на дно голливудской пищевой цепи Арми Хаммера.

В политическом триллере Gaslit Стивенс сыграет молодого советника при Белом Доме по имени Джон Дин. После событий в отеле Уотергейт амбициозный герой раздираем вопросом — может ли он солгать ради защиты президента Никсона. Тяжело ему, наверное, в политике.

Ранее канал ABC собирался снять сериал по книге реального Джона Дина The Nixon Defense, опубликованной в 2014 году. Нынешний же проект станет адаптацией подкаста Slow Burn и поставит в центр истории героиню Джулии Робертс — Марту Митчел, которая с риском для жизни первой подняла вопрос об участии Никсона в Уотергейтском скандале. Её мужа сыграет Шон Пенн.

Джоэл Эдгертон ранее записался в сериал, но тоже будет рекастнут. Правда, по причинам куда более прозаичным — ради сериала «Оби-Ван Кеноби».

Робби Пикеринг («Мистер Робот») занимается разработкой проекта, а также продюсирует его наряду с Мэттом Россом и Сэмом Эсмейлом.

Теги
КастингGaslitАрми ХаммерДэн Стивенс
Комментарии

Ещё на эту тему

31Обвиняемый во многочисленных извращениях Арми Хаммер по-тихому покинул ещё один проект 19Русский секс-символ Дэн Стивенс и неудачники Уилл Феррелл и Рэйчел Макадамс сражаются за победу в трейлере «Евровидения» 4«Легион» — свежий трейлер третьего сезона

Тоже интересно

6Порно-хит Subverse вышел в Steam — смотрим премьерный трейлер 77Ролевая игра Cyberpunk 2077 больше никому не нужна 19Дракула возвращается наказать своих невест в трейлере зарубленного пилота ABC 26Превращение в небинарного трансгендера помогает Эллен Пейдж на съёмках «Академии Амбрелла» 7Дуэйн Джонсон объявил точную дату выхода «Чёрного Адама»

Далее на КГ

1
«Бука»продолжает потихоньку воскрешать свои квесты — на iOS и Android вышел ремастер «Приключений Поручика Ржевского»
 1
Порочная Эмилия Кларк развращает примерного семьянина в триллере «Роковая связь»
 6
Сценаристка «Зачарованных» рассказала о причинах своего ухода из сериала. Ей надоело раздевать героинь
 5
Самураи и магия: Netflix опубликовал тизер аниме «Ясукэ»
 13
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 456: «Годзилла против Конга» и «Майор Гром»
 12
Оптимус Прайм будет перевоспитывать трудных подростков в «Трансформерах 7»
 2
Необъяснимая жуть преследует Аманду Сейфрид в трейлере хоррора «Увиденное и услышанное» от Netflix
 4
Джон Ву может снять супергероический китайский экшен по комиксу Стэна Ли
 1
Студия Khara отметила успех фильма «Евангелион 3.0+1.0» в прокате выпуском новых трейлеров со спойлерами
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Никто»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме Самая продаваемая манга в Японии за февраль 2021 года
 
Кино Самара Уивинг сыграет распутную кинозвезду в ремейке французской комедии
 
Завершение «Ходячих мертвецов» стало неожиданностью для авторов и актёров сериала
 
Кино Лучше «Хардкора»: «Никто» стал кем-то в американском прокате
 
Демонесса Лесли-Энн Бранд прощается с «Люцифером»
 
Руби Роуз в «Бэтвумен» рекастнули — знакомьтесь с новой Кейт Кейн
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Выйдут в апреле

4 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
5 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
6 Вт21:45ЕВА (трансляция)
7 СрНоль кадров в секунду
8 Чт20:00Телеовощи (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 456: «Годзилла против Конга» и «Майор Гром»
 
1Ноль кадров в секунду – 362: Сюжет в порно
 
19ЕВА
 
 
7Телеовощи – 385: Уставшая и небритая
 
59Лазер-шоу «Три дебила» – 455: Snyder Cut, «Никто» и школа Сарика Андреасяна
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru