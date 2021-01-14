Обвиняемый в многочисленных извращениях Арми Хаммер по-тихому покинул ещё один проект

Тучи продолжают сгущаться над Арми Хаммером, чья интимная переписка на днях снова стала достоянием общественности. Правда, на этот раз всё куда страннее (и страшнее) — актёр практически признаётся в каннибализме, живодёрстве, насилии и прочих непотребных вещах. В итоге ему уже пришлось оставить комедию Shotgun Wedding с Дженннифер Лопес, а теперь выясняется, что ещё один проект тоже обойдётся без Хаммера — сериал о Уотергейте Gaslit с Джулией Робертс, Шоном Пенном и Джоэлом Эдгертоном.

Правда, по официальной версии, ни то, ни другое со скандалом не связано — из фильма актёр ушёл, чтобы провести время с семьёй, а сериал вроде как покинул ещё несколько недель назад из-за другого проекта — мини-сериала Paramount+ The Offer о создании оскароносного «Крёстного отца» Фрэнсиса Форда Копполы. Посмотрим, появится ли Хаммер хотя бы там.