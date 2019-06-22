«Легион» — свежий трейлер третьего сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Заключительный сезон «Легиона» не скупится на промо-материалы. В сети появился свежий трейлер финальной телеглавы. Ролик с красноречивым заголовком «Герой — это злодей» напоминает о том, как всё-таки непрост Дэвид Хэллер.

В супергеройской драме Ноя Хоули по вселенной Marvel снимаются Дэн Стивенс, Рэйчел Келлер, Обри Плаза, Билл Ирвин, Джереми Харрис, Эмбер Мидфандер, Кэти Аселтон, Джин Смарт, Навид Негабан, Гарри Ллойд и Стефани Корнелиуссен.

До премьеры финального сезона осталось всего ничего — первая серия продолжения выйдет в эфир канала FX 24 июня.