Режиссёр «Игры престолов» хотел убить всех в битве за Винтерфелл

Создатель самых эпичных баталий «Игры престолов» Мигель Сапочник кое-что рассказал о том, какой на самом деле должна была быть битва за Винтерфелл (нет, не более освещённой). Оказывается, беспощадный замысел режиссёра предполагал, что в живых останется в разы меньше ключевых персонажей:

Я хотел убить всех. Я собирался убить Джораха на лошади в самом начале. Я хотел, чтобы она [битва] была действительно безжалостна, настолько, чтобы после первых 10 минут вы сказали: «Ставки отменяются. Любой может умереть». Но Дэвид и Дэн [Бениофф и Уайсс] были против. Мигель Сапочник, луч света в битве за Винтерфелл

Собственно, это то, чем всегда так славилась «Игра престолов», но только не в последних сезонах. И в этот раз Бениофф и Уайсс тоже не дали пустить в расход главных героев, ведь для некоторых из них ими уже были заготовлены на редкость бездарные кончины.

Также из эпизода была вырезана сцена, имеющая все шансы стать самой запоминающейся его частью — сражение стаи из 50 лютоволков с драконом Короля Ночи. Но, в конце концов, от идеи отказались, посчитав, что в сериале и без того хватает сумасшедших вещей.

Разногласия между Сапочником и бессменными шоураннерами сериала случались и раньше. По его собственным словам, он неоднократно спорил, пытаясь отстоять свою точку зрения, и порой дико их бесил. Также он научился улавливать, когда нужно остановиться, потому что «в определённый момент они взрываются, и тогда ты просто не захочешь находиться рядом».

Но в итоге постановщик не в обиде, ибо понимает, что этим цирком командует не он: