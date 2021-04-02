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Первоисточник: redanianintelligence.com Прямая ссылка на новость:

Во втором сезоне «Ведьмака» появятся Король Дикой Охоты, Лара Доррен, король Визимир и пророчица Итлина

Съёмки второго сезона «Ведьмака» завершились, и портал Redanian Intelligence публикует остатки новостей о кастинге продолжения. Актёрский состав многосерийного тёмного фэнтези пополнили Сэм Хэзелдайн («Острые козырьки»), Ниам Маккормак, Энн Фёрбэнк и Эд Бирч («Последнее королевство»).

Хэзелдайн сыграет эльфа Эредина, Короля Дикой Охоты. Маккормак досталась роль эльфийской чародейки Лары Доррен аэп Шиадаль, носительницы так называемого гена Старшей Крови и предка Цириллы Цинтрийской. Фёрбэнк сыграет легендарную Итлину, предсказавшую в своём знаменитом пророчестве конец света. Бирч перевоплотится в короля Редании Визимира, одного из самых могущественных северных монархов Континента, при дворе которого служат Сигизмунд Дийкстра (Грэм Мактавиш) и потемневшая лицом чародейка Филиппа Эйльхарт (Кэсси Клер).

Сериалом с Генри Кавиллом, Аней Чалотрой и Фрейей Аллан в главных ролях заправляет шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич. О дате выхода продолжения по-прежнему никакой информации нет.

Комментарии (3)

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