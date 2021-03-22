Чернокожая жрица, чернокожая чародейка и другие пополнения второго сезона «Ведьмака»

Второй сезон «Ведьмака» продолжает набирать актёрский состав, который с каждым новым кастингом становится всё более разнообразным — как и подобает любому уважающему себя проекту Netfllix. На этот раз сериалу примкнули сразу семь человек, которые сыграют хорошо знакомых фанатам франчайза героев и одного новичка.

Знакомтесь:

Аджоа Андо («Бриджертоны») — Нэннеке, жрица Мелитэле и настоятельница храма в Элландере;

Кэсси Клер («Бисексуалка») — чародейка Филиппа Эйльхарт, советница короля Визимира II и лидер Ложи Чародеек;

Лиз Карр («Безмолвный свидетель») — Фэнн, партнёр «юридической» конторы в Дориане;

Саймон Кэллоу («Чужестранка», «Доктор Кто») — Кодрингер, партнёр Фэнн;

Грэм Мактавиш (трилогия «Хоббит», «Люцифер», «Проповедник») — Дийкстра, супер-шпион, глава реданской разведки;

Кевин Дойл («Аббатство Даунтон») — Балиан, новый персонаж;

Крис Фултон («Бриджертоны») — Риен, маг, которому поручили найти Цири после бойне в Цинтре.

Ранее ко второму сезону «Ведьмака» присоединились Ким Бодния в роли Весемира, Кристофер Хивью в роли Нивеллена, а также Месия Симсон, Аиша Фабьен Росс, Бэзил Айденбенц, Пол Бульон, Агнес Борн и Ясен Атор.