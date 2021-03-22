Качественный рекаст: Руби Роуз в «Бэтвумен» заменили на Уоллис Дэй

The CW решил, что «Бэтвумен» всё же не обойтись без Кейт Кейн, но не возвращать же ради этого Руби Роуз. Актриса, как мы помним, ушла из сериала по собственной инициативе, переосмыслив свою жизнь (по неофициальной версии, ей показали на дверь, когда она стала особенно невыносима). Зато теперь в дополнение к новой горячей супергероине в исполнении Джависии Лесли мы имеем эффектную Уоллис Дэй («Криптон», «Члены королевской семьи»), которая и заменит Роуз.

Разительные изменения во внешности героини объясняют по-мыльному просто: Кейт Кейт попала в аварию и теперь неузнаваема из-за полученных травм. На лавры и костюм Бэтвумен она больше не претендует, так что лесбиянкой быть уже не обязательно.

Сама Дэй, понятное дело, не понимает, куда попала невероятно рада представившейся возможности:

Невероятно счастлива объявить, что я присоединилась к актёрскому составу «Бэтвумен». Уверена, вы можете себе представить, как это много для меня значит, и насколько потрясающе работать над сериалом. Все позаботились о том, чтобы я чувствовала себя как дома, и это невероятно снова вернуться к моей DC семье.