Качественный рекаст: Руби Роуз в «Бэтвумен» заменили на Уоллис Дэй

The CW решил, что «Бэтвумен» всё же не обойтись без Кейт Кейн, но не возвращать же ради этого Руби Роуз. Актриса, как мы помним, ушла из сериала по собственной инициативе, переосмыслив свою жизнь (по неофициальной версии, ей показали на дверь, когда она стала особенно невыносима). Зато теперь в дополнение к новой горячей супергероине в исполнении Джависии Лесли мы имеем эффектную Уоллис Дэй («Криптон», «Члены королевской семьи»), которая и заменит Роуз.

Разительные изменения во внешности героини объясняют по-мыльному просто: Кейт Кейт попала в аварию и теперь неузнаваема из-за полученных травм. На лавры и костюм Бэтвумен она больше не претендует, так что лесбиянкой быть уже не обязательно.

Сама Дэй, понятное дело, не понимает, куда попала невероятно рада представившейся возможности:

Super excited to finally announce I’m joining the cast of Batwoman. I’m sure you can imagine how much this means to me and how incredible it's been working on the show so far. Everyone's made me feel so welcome and it's amazing being back home with my DC family ????♥️ https://t.co/UJpkF1uAAC