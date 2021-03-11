Руби Роуз готова вернуться в «Бэтвумен»

С тех пор как Руби Роуз ушла из супергеройской драмы «Бэтвумен», дела у телекомикса о боевой лесбиянке Готэма пошли ещё хуже — рейтинги второго сезона с расово выигрышной Джависией Лесли скукожились до неприличных размеров. Правда, канал The CW цифры не особенно волнуют, поэтому сериал ждёт относительно долгая жизнь, даже если рейтинги упадут ниже нулевой отметки. А что если бы Роуз вернулась в сериал?

Такой вопрос актрисе, к слову, адресовали в недавней беседе с порталом ComicBookMovie. И она не отказалась бы снова примерить костюм Кейт Кейн, если бы его не растянула Райан Уайлдер. Но сделала бы это при одном традиционном для такого хода условии.

Я, конечно, сейчас занята другими ролями и с тех пор снялась, кажется, в трёх фильмах, но я совершенно точно вернулась бы. Правда, не думаю, что это пошло бы на пользу сюжету, потому что, мне кажется, выстроить образ новой Бэтвумен куда важнее, чем возвращаться к Кейт Кейн. Но, конечно, я вернулась бы и сделала всё, что от меня попросили бы. Всех эпизодов я не видела, но парочку посмотрела и считаю, они прекрасно справляются. Думаю, сейчас её [Райан Уайлдер] время блистать.

В общем, буде рейтинги примутся задорно рыть дно, создатели сериала знают, кому бэт-сигнализировать.