Так выглядит персонаж Маколея Калкина в десятом сезоне «Американской истории ужасов»

Десятый сезон знаменитой хоррор-антологии канала FX «Американская история ужасов» остаётся без официального заголовка и даты выхода, зато обрастает первыми фотоматериалами. Создатель проекта Райан Мёрфи опубликовал в своём инстаграме закадровый снимок свежей телеглавы с персонажами Маколея Калкина и Лесли Гроссман. Судя по комментарию Мёрфи, эти двое замышляют недоброе.

Сюжет десятого сезона по-прежнему держат в секрете. Предположительно, события будут разворачиваться в прибрежном городке и не последнюю роль в них сыграют русалки. Помимо Калкина и Гроссман в актёрском составе значатся Кэти Бейтс, Эван Питерс, Сара Полсон, Лили Рэйб, Билли Лурд, Адина Портер, Анджелика Росс и Финн Уиттрок.