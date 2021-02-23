 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Сервис Netflix сделает Милу Кунис самой счастливой девушкой на свете Жестокая, но просматриваемая: первый трейлер «Круэллы» хорошо зарекомендовал себя за первые сутки Первая серия «Великого уравнителя» с Куин Латифой собрала более 20 млн просмотров Месяц до премьеры! Тизер «Лиги справедливости» в честь важной даты «Бриджертоны» повышают уровень инклюзивности: главной героиней второго сезона станет аристократка из Индии
СЕРИАЛЫ
158
 
Прямая ссылка на новость:

Обстановка на границе накаляется в трейлере третьего сезона «Майянцев» Курта Саттера

Кабельный канал FX опубликовал трейлер третьего сезона «Майянцев» — сериала, некогда задуманного Куртом Саттером в качестве спин-оффа его знаменитых «Сынов анархии». Свежая телеглава криминальной драмы, стартующая 16 марта, продолжит нагнетать обстановку на и без того неспокойной территории.

В центре истории — члены мотоклуба «Майянцы», промышляющие разнообразной нелегальной деятельностью на границе Мексики и Калифорнии. Отсидевший за решёткой Эзекиэль «Эз» Рейес давно похоронил свои мечты на светлое будущее и пытается заново найти своё место в жизни и примириться с положением человека вне закона.

Шоураннером сериала и главным сценаристом выступает Элджин Джеймс. В сериале снимаются Джей Ди Пардо, Эдвард Джеймс Олмос, Сара Болджер, Клэйтон Карденас, Ричард Кебрал, Майкл Ирби, Рауль Трухильо, Антонио Харамильо и Карла Баратта.

Темы
 
Видео Майянцы
Комментарии

Ещё на эту тему

+Третий сезон байкерской драмы «Майянцы» обзавёлся датой выхода (первое промо) 4Создатель «Сынов анархии» хочет снять сиквел о сыне Джекса Теллера 6Нового «Настоящего детектива» можно не ждать — Ник Пиццолатто и Мэттью Макконахи ушли из проекта «Искупитель»

Тоже интересно

19Как вызвать дьявола — системные требования Diablo II: Resurrected 45«Мы не должны быть мужиками с сиськами» — Эванджелин Лилли не одобряет всех этих сильных женских персонажей 4Square Enix запустила сайт в честь 25-летия Tomb Raider 8Объявлена дата выхода Subverse — нашумевшего порно-ответа Mass Effect 13Голая, напуганная и верхом — сыгравшая Дейенерис в зарубленном пилоте «Игры престолов» Тэмзин Мерчант рассказала, что пыталась отказаться от съёмок

Далее на КГ

0
Клэр Дэйнс в образе викторианской леди на первом кадре сериала «Змей в Эссексе»
 4
Том Холланд мог сыграть Финна в «Звёздных войнах», но не получил роль из-за своего неподобающего чувства юмора
 4
«Бесславные ублюдки» по-ричевски: Гай Ричи снимет неджентльменскую историю о крутых оперативниках Второй мировой
 10
У «Выжившего» с Леонардо Дикаприо и «Вечных» от Marvel больше общего, чем вы думаете
 1
Сервис Netflix сделает Милу Кунис самой счастливой девушкой на свете
 11
Увёл девушку у мёртвого товарища: по задумке Зака Снайдера Бэтмен крутил с Лоис Лейн
 1
Amazon готовит ужасно банальную романтическую комедию про возвращение бывших
 6
Звёзды «Мортал Комбат» заразительно реагируют на первый трейлер фантастического экшена
 8
«Фантастическая четвёрка»: как слух про Дженнифер Лоуренс позволил узнать всю правду о фильме
 0
Дэйв Батиста отстреливается от зомби на свежем закадровом снимке «Армии мертвецов» Зака Снайдера
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Разбор трейлера «Лига Справедливости Зака Снайдера»
 
КиноИгры Известные музыкальные темы... но в Средневековье.
 
Кино Дэниэлу Рэдклиффу стыдно за свою игру в «Гарри Поттере»
 
Свобода слова, она такая: Джина Карано уволена из «Мандалорца» из-за высказываний в соцсетях
 
Кино Кошмарный Джокер Джареда Лето на эксклюзивных кадрах из «Лиги справедливости» Зака Снайдера
 
Нил Гейман объяснил, почему в «Песочном человеке» Люцифера играет Гвендолин Кристи, а не Том Эллис
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Сегодня

21:45ЕВА (трансляция)

Выйдут в феврале

24 СрНоль кадров в секунду
28 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в марте

1 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
2 Вт21:45ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 380: Облегчённая версия
 
3Ноль кадров в секунду
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 450: Конь Юлий и молчаливый Николас Кейдж
 
2Ноль кадров в секунду
 
 
10Ноль кадров в секунду – 356: Нежное введение в лесбиянство
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru