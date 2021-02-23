Обстановка на границе накаляется в трейлере третьего сезона «Майянцев» Курта Саттера

Кабельный канал FX опубликовал трейлер третьего сезона «Майянцев» — сериала, некогда задуманного Куртом Саттером в качестве спин-оффа его знаменитых «Сынов анархии». Свежая телеглава криминальной драмы, стартующая 16 марта, продолжит нагнетать обстановку на и без того неспокойной территории.

В центре истории — члены мотоклуба «Майянцы», промышляющие разнообразной нелегальной деятельностью на границе Мексики и Калифорнии. Отсидевший за решёткой Эзекиэль «Эз» Рейес давно похоронил свои мечты на светлое будущее и пытается заново найти своё место в жизни и примириться с положением человека вне закона.

Шоураннером сериала и главным сценаристом выступает Элджин Джеймс. В сериале снимаются Джей Ди Пардо, Эдвард Джеймс Олмос, Сара Болджер, Клэйтон Карденас, Ричард Кебрал, Майкл Ирби, Рауль Трухильо, Антонио Харамильо и Карла Баратта.