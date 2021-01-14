Нового «Настоящего детектива» можно не ждать — Ник Пиццолатто и Мэттью Макконахи ушли из проекта «Искупитель»

Начало прошлого года обнадёжило поклонников первого сезона «Настоящего детектива». Создатель и сценарист сериала Ник Пиццолатто, а также его продюсер и исполнитель главной роли в первом сезоне Мэттью Макконахи собирались поработать над новым многосерийным проектом «Искупитель» для FX. Макконахи намеревался сыграть главную роль и на пару с Пиццолатто выступить исполнительным продюсером.

Минул почти год, и на днях выяснилось, что великого воссоединения ждать не стоит — по крайней мере, в том формате, в котором оно задумывалось на кабельном канале FX. Многочисленные источники портала The Hollywood Reporter докладывают, что Макконахи оставил проект, а следом засобирался и Пиццолатто. Что послужило причиной, не сообщается.

Драма, вдохновлённая дебютным романом Патрика Коулмана «Прихожанин» (The Churchgoer), собиралась рассказать о бывшем пасторе (Макконахи), который сошёл с праведного пути и теперь работает охранником. Поиски пропавшей женщины приводят его в Техас, где ему предстоит столкнуться с коррупцией и криминальным заговором. Прошлое и настоящее главного героя неизбежно сплетаются воедино с тайной, полной жестокости и обмана.