Автор «Настоящего детектива» и Мэттью Макконахи вновь поработают вместе

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Грядёт великое воссоединение людей, работавших над «Настоящим детективом». Создатель и сценарист сериала Ник Пиццолатто, а также исполнитель главной роли в первом сезоне и продюсер проекта Мэттью Макконахи на радость зрителям вновь поработают вместе.

Пиццолатто готовит новый сериал под названием «Искупитель» (Redeemer) для кабельного канала FX. Макконахи сыграет главную роль и на пару с Пиццолатто выступит исполнительным продюсером проекта.

Драма, вдохновлённая дебютным романом Патрика Коулмана «Прихожанин» (The Churchgoer), рассказывает о бывшем пасторе, который сошёл с праведного пути и теперь работает охранником (Макконахи). Поиски некой пропавшей женщины приводят его в Техас, где ему предстоит столкнуться с коррупцией и криминальным заговором. Прошлое и настоящее главного героя неизбежно сплетаются воедино с тайной, полной жестокости и обмана.

Дело за малым — подобрать в проекте роль для Вуди Харрельсона.