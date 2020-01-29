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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Автор «Настоящего детектива» и Мэттью Макконахи вновь поработают вместе

Грядёт великое воссоединение людей, работавших над «Настоящим детективом». Создатель и сценарист сериала Ник Пиццолатто, а также исполнитель главной роли в первом сезоне и продюсер проекта Мэттью Макконахи на радость зрителям вновь поработают вместе.

Пиццолатто готовит новый сериал под названием «Искупитель» (Redeemer) для кабельного канала FX. Макконахи сыграет главную роль и на пару с Пиццолатто выступит исполнительным продюсером проекта.

Драма, вдохновлённая дебютным романом Патрика Коулмана «Прихожанин» (The Churchgoer), рассказывает о бывшем пасторе, который сошёл с праведного пути и теперь работает охранником (Макконахи). Поиски некой пропавшей женщины приводят его в Техас, где ему предстоит столкнуться с коррупцией и криминальным заговором. Прошлое и настоящее главного героя неизбежно сплетаются воедино с тайной, полной жестокости и обмана.

Дело за малым — подобрать в проекте роль для Вуди Харрельсона.

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Искупитель
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