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Первоисточник: wegotthiscovered.com Прямая ссылка на новость:
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Авторы «Мандалорца» продолжат хранить тайны Малыша Йоды

Всем, кто ждёт ответов на все вопросы во втором сезоне «Мандалорца», следует значительно понизить планку своих ожиданий. Продюсер и режиссёр Дэйв Филони, работающий в тесной связке с создателем сериала Джоном Фавро, в недавнем интервью порталу ET сообщил, что они не планируют в продолжении так быстро раскрывать все карты.

С особенности это касается боготворимого интернетом Малыша Йоды. Зрители познакомились с зелёным ушастиком в первом эпизоде, и на протяжении всего сезона авторы очень скупо делились информацией о малыше, выдавая лишь ими самими установленный минимум. Видимо, такая тенденция сохранится и в продолжении.

Это всё очень волнительно, но и влечёт за собой немалую ответственность. Одна из причин, почему я сам так заинтересовался историей, это то, что Джон рассказал нам о малыше. Зная Джорджа [Лукаса] и то, как для него важен Йода, я хотел быть уверен, что смогу поддержать всю эту затею. Множество вещей мы до сих пор желаем сохранять в тайне и не хотим раздавать ответы на все вопросы, умаляя особенность [Малыша Йоды]. Мы просто стремимся рассказывать интересную и увлекательную историю, которая обогатит мир этой прекрасной галактики.

 
Дэйв Филони, на страже тайны

Как много готовы создатели космического вестерна поведать о малыше и его суровом опекуне, зрители узнают уже этой осенью, когда сериал вернётся со вторым сезоном на стриминговый сервис Disney+.

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