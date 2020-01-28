 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
В США снимут ремейк нашей «Комы» Тайке Вайтити предлагают возглавить фильм по вселенной «Звёздных войн» Sony подтвердила, что пропустит E3 2020 Второй сезон «Видеть» заполучил актёра Дэйва Батисту и шоураннера «Банши» Джонатана Троппера Монтажёр «Скайуокера: Восхода»: фильму навредила спешка
14
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Дэвид Швиммер надеется на ребут «Друзей» с расово правильным актёрским составом

Всем поклонникам культового ситкома «Друзья», переживавшим, что в современных реалиях кто-нибудь возьмётся за перезапуск сериала с новым актёрским составом, стоит начать всерьёз беспокоиться, потому что это именно то, чего хочется как минимум одному из главных актёров комедийной классики. Исполнитель роли Росса Геллера всем сердцем желает новым «Друзьям» разнообразия.

На днях Дэвид Швиммер пообщался с изданием The Guardian и рассказал, что очень надеется на ребут «Друзей», где будет правильный актёрский состав.

Вероятно, это должны быть полностью темнокожие или полностью азиатские «Друзья». Кстати, я прекрасно осознавал, что [в сериале] не хватает разнообразия и годами агитировал за то, чтобы Росс встречался с цветными женщинами. Одной из его первых девушек в сериале была американка азиатского происхождения, а позже он встречался с афроамериканкой. И я полностью осознанно продавливал подобные решения.

 
Дэвид Швиммер, прогрессивно настроен

В общем, если потоковый сервис HBO Max когда-либо и сподобится возродить историю о знаменитых жителях города Нью-Йорка, Швиммер наверняка им напомнит, что возвращаться к старым белокожим персонажам не имеет смысла. Новому поколению, полагает актёр, нужны совсем другие «Друзья».

14 Обсудить
Темы
 
Друзья
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Аниме Обзор аниме-новинок осеннего сезона 2010 года
 
Аниме Обзор аниме-новинок летнего сезона 2010 года
 
Аниме Новое аниме осени 2014 года

Тоже интересно

 
Кино Звезда «Бегущего по лезвию 2049» может сыграть Мэрилин Монро
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 279: Длинный и затянутый
 
КиноИгры «Соник в кино» — в сеть утекли изображения накачанного ежа
 
Кино Студия Warner Bros. выдвинула «Джокера» на соискание премии «Оскар»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 281: Матрёшка-трансформер
 
Кино «Кошки», «Стекло», «Хеллбой» и другие номинанты на «Золотую малину 2020»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

 
LIVEЕВА (трансляция)
 
 
LIVEКГ играет: Phoenix Wright: Ace Attorney − Trials and Tribulations, часть 2
 

Выйдут в январе

29 СрНоль кадров в секунду (аудио)
29 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
30 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
31 ПтЕВА (аудио)
31 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)

Выйдут в феврале

1 СбТелеовощи (аудио)
2 ВсТелеовощи (видео)
2 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
0Лазер-шоу «Три дебила»
 
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
12Телеовощи – 324: Работа языком в разных смыслах
 
23Лазер-шоу «Три дебила» – 389: Плохие парни навсегда, Паразиты, Дело Ричарда Джуэлла
 
20ЕВА – 356: Полит-подкаст
 
1Лазер-шоу «Три дебила»
 
 
5Телеовощи – 323: Драматическое порно
 
5Ноль кадров в секунду – 300: Третий юбилей
 
 
14Подкаст на колёсах – 122: «Плохие парни навсегда»
 
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru