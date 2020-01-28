Дэвид Швиммер надеется на ребут «Друзей» с расово правильным актёрским составом

Всем поклонникам культового ситкома «Друзья», переживавшим, что в современных реалиях кто-нибудь возьмётся за перезапуск сериала с новым актёрским составом, стоит начать всерьёз беспокоиться, потому что это именно то, чего хочется как минимум одному из главных актёров комедийной классики. Исполнитель роли Росса Геллера всем сердцем желает новым «Друзьям» разнообразия.

На днях Дэвид Швиммер пообщался с изданием The Guardian и рассказал, что очень надеется на ребут «Друзей», где будет правильный актёрский состав.

Вероятно, это должны быть полностью темнокожие или полностью азиатские «Друзья». Кстати, я прекрасно осознавал, что [в сериале] не хватает разнообразия и годами агитировал за то, чтобы Росс встречался с цветными женщинами. Одной из его первых девушек в сериале была американка азиатского происхождения, а позже он встречался с афроамериканкой. И я полностью осознанно продавливал подобные решения. Дэвид Швиммер, прогрессивно настроен

В общем, если потоковый сервис HBO Max когда-либо и сподобится возродить историю о знаменитых жителях города Нью-Йорка, Швиммер наверняка им напомнит, что возвращаться к старым белокожим персонажам не имеет смысла. Новому поколению, полагает актёр, нужны совсем другие «Друзья».