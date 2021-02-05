Третий сезон байкерской драмы «Майянцы» обзавёлся датой выхода (первое промо)

Криминальная драма Курта Саттера «Майянцы», получившая продление ещё в позапрошлом году, наконец-то возвращается на малые экраны. Кабельный канал FX опубликовал минутный промо-ролик, сообщающий точную дату выхода третьего сезона, — продолжение криминальной драмы стартует 16 марта.

Спин-офф знаменитых «Сынов анархии» рассказывает о мотоклубе «Майянцы», промышляющем на границе Мексики и Калифорнии. Вышедший из тюрьмы Эзекиэль «Эз» Рейес приспосабливается к статусу человека вне закона в родном городе, где когда-то упустил свой шанс на исполнение американской мечты.

После ухода Саттера шоураннером сериала значится его соавтор Элджин Джеймс. В сериале от Fox 21 TV Studios и FX Productions снимаются Джей Ди Пардо, Эдвард Джеймс Олмос, Сара Болджер, Клэйтон Карденас, Ричард Кебрал, Майкл Ирби, Рауль Трухильо, Антонио Харамильо и Карла Баратта.