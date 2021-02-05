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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Бриджертоны» снова на вершине. Позади остались «Кобра Кай», «Душа», «Мандалорец» и «Леденящие душу приключения Сабрины»

«Бриджертоны» продолжают оправдывать звание абсолютного хита и самого популярного сериала Netflix в истории. Второй раз подряд, с 28 декабря по 3 января, романтическая драма Шонды Раймс оказалась на вершине стримингового чарта Nielsen. И если неделей раньше, «Офису», равно как и «Чудо-женщине: 1984» с «Душой», удалось обойти дерзкого новичка, то нынче все конкуренты остались далеко позади.

Подойти поближе удалось разве что «Кобре Кай», которой лидировать не впервой. Третий сезон сериала стартовал лишь 1 января, так что достижение более чем серьёзное. Впрочем, многих это наверняка сподвигло пересмотреть и предыдущие два.

С этой недели Nielsen начала публиковать вместо одного рейтинга сразу три — отдельно оригинальных и неоригинальных сериалов, а также фильмов. В последнем топе в этот раз не оказалось победившей ранее «Чудо-женщины: 1984», но лишь потому, что у компании отсутствует соглашение с HBO Max — так что, опубликованные неделей ранее данные стали скорее исключением из правил.

Топ-10 оригинальных сериалов с 28 декабря по 3 января (минут):

  1. «Бриджертоны» — 2,648 млрд
  2. «Кобра Кай» — 2,606 млрд
  3. «Леденящие душу приключения Сабрины» — 961 млн
  4. «Корона» — 797 млн
  5. «Мандалорец» — 707 млн
  6. «Вирджин-Ривер» — 662 млн
  7. «Ход королевы» — 607 млн
  8. «2020, тебе конец!» — 519 млн
  9. «Лучший пекарь Британии» — 445 млн
  10. «Последний кандидат» — 241 млн

Топ-10 неоригинальных сериалов с 28 декабря по 3 января (минут):

  1. «Офис» — 937 млн
  2. «Анатомия страсти» — 835 млн
  3. «Шиттс Крик» — 816 млн
  4. «Новенькая» — 728 млн
  5. «Мыслить как преступник» — 711 млн
  6. «Морская полиция: Спецотдел» — 553 млн
  7. «Сверхъестественное» — 526 млн
  8. «Бесстыдники» — 329 млн
  9. «Чёрный список» — 291 млн
  10. «Типа моя жена» — 279 млн

Топ-10 фильмов с 28 декабря по 3 января (минут):

  1. «Душа» — 1,343 млрд
  2. «Мы можем быть героями» — 626 млн
  3. «Полуночное небо» — 491 млн
  4. «Неизвестный» — 307 млн
  5. «Холодное сердце 2» — 238 млн
  6. «Мулан» — 219 млн
  7. «Семейка Крудс 2» — 185 млн
  8. «Ранго» — 161 млн
  9. «Папе снова 17» — 155 млн
  10. «Моана» — 144 млн
Темы
 
Бриджертоны Кобра Кай Мандалорец
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