«Бриджертоны» снова на вершине. Позади остались «Кобра Кай», «Душа», «Мандалорец» и «Леденящие душу приключения Сабрины»

«Бриджертоны» продолжают оправдывать звание абсолютного хита и самого популярного сериала Netflix в истории. Второй раз подряд, с 28 декабря по 3 января, романтическая драма Шонды Раймс оказалась на вершине стримингового чарта Nielsen. И если неделей раньше, «Офису», равно как и «Чудо-женщине: 1984» с «Душой», удалось обойти дерзкого новичка, то нынче все конкуренты остались далеко позади.

Подойти поближе удалось разве что «Кобре Кай», которой лидировать не впервой. Третий сезон сериала стартовал лишь 1 января, так что достижение более чем серьёзное. Впрочем, многих это наверняка сподвигло пересмотреть и предыдущие два.

С этой недели Nielsen начала публиковать вместо одного рейтинга сразу три — отдельно оригинальных и неоригинальных сериалов, а также фильмов. В последнем топе в этот раз не оказалось победившей ранее «Чудо-женщины: 1984», но лишь потому, что у компании отсутствует соглашение с HBO Max — так что, опубликованные неделей ранее данные стали скорее исключением из правил.

Топ-10 оригинальных сериалов с 28 декабря по 3 января (минут):

Топ-10 неоригинальных сериалов с 28 декабря по 3 января (минут):

Топ-10 фильмов с 28 декабря по 3 января (минут):