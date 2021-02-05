Главное, верно расставить акценты: Сальма Хайек готовит сериал о говорящих сиськах для HBO Max

HBO Max снова на пике актуальности — потоковый сервис вместе с Сальмой Хайек разрабатывает сериал, главными героинями которого станут… сиськи. Получасовая комедия с говорящим названием «Жизнь сиськи» (A Boob's Life) расскажет о 40-летней женщине, настигнутой кризисом среднего возраста, чья грудь внезапно начинает с ней разговаривать. Это переворачивает жизнь героини с ног на голову и заставляет взглянуть на себя с совершенно другой стороны.

Разумеется, сериал снимается не смеха ради — он поднимет (если вы понимаете) серьёзные вопросы объективации женского тела, и, в частности, одержимости культуры сиськами. В основу ляжет одноимённая книга Лесли Спирсон, которая выступит исполнительным продюсером проекта вместе с Хайек. Последнюю в главной роли мы, судя по всему, не увидим, однако актриса крайне благодарна HBO Max за поддержку:

Мы невероятно благодарны, что HBO Max оказался достаточно проницателен и смел, чтобы разрабатывать этот сериал вместе с нами. В «Жизни сисек» мы используем грудь как метафору постоянным суждениям, которым подвергаются женщины, создавая коллективное ощущение того, что чего бы мы не делали, нас никогда не будет достаточно. В этом проекте мы даём груди голос, который покажет нам жизнь женщины с совершенно новой точки зрения, которую мы часто не осмеливаемся увидеть. Сальма Хайек, феминизма ради

Сценаристом и шоураннером сериала назначена Синтия Морт («Розанна», «Уилл и Грейс»).