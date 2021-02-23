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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:

Клэр Дэйнс в образе викторианской леди на первом кадре сериала «Змей в Эссексе»

Издание Entertainment Weekly опубликовало первый эксклюзивный кадр из костюмированной драмы с щепоткой мистики «Змей в Эссексе». На снимке из экранизации одноимённого романа Сары Перри красуется исполнительница главной роли Клэр Дэйнс («Родина»).

События разворачиваются в конце XIX века. Овдовевшая Кора Сиборн (Дэйнс) перебирается из Лондона в деревушку в графстве Эссекс. Местные жители с недавних пор взволнованы слухами о вернувшемся на окрестные болота мифическом змее-людоеде. Кора — эмансипированная женщина, верящая в силу науки и прогресса, — решает выяснить, что на самом деле стоит за местной легендой.

За режиссуру отвечает Клио Барнард, а сценарную комнату возглавляет Анна Саймон. Обе числятся исполнительными продюсерами проекта Apple TV+.

Кадры из сериала «Змей в Эссексе»
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Галерея Змей в Эссексе
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