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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Мистические сумерки на первом кадре «Истории Лизи» — экранизации романа Стивена Кинга

Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал первый кадр из восьмисерийной экранизации романа Стивена Кинга «История Лизи» с Джулианной Мур и Клайвом Оуэном. Точной даты у сериала пока нет, но премьеру обещают этим летом.

Психологический триллер рассказывает о Лизи Лэндон (Мур) — вдове известного писателя Скотта Лэндона (Оуэн), спустя два года так и не смирившейся с потерей мужа. Погружённой в воспоминания женщине предстоит столкнуться с рядом невероятных и пугающих событий, как реальных, так и потусторонних.

В сериале также снимаются Джоан Аллен, Дженифер Джейсон Ли, Дэйн Дехаан и Рон Сефас Джонс. Стивен Кинг сам написал сценарий и вошёл в команду исполнительных продюсеров наряду с Мур, Джей Джей Абрамсом и Беном Стивенсоном. За производство отвечают Bad Robot Productions и Warner Bros. Television.

Кадры из сериала «История Лизи»
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Галерея История Лизи
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