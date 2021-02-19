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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Фэнтези «Судьба: Сага Винкс» обзавелось вторым сезоном

Стриминговый сервис Netflix опубликовал лаконичный видеоанонс второго сезона фэнтези «Судьба: Сага Винкс». С уверенностью можно сказать, что презентованный в январе сериал по знаменитому анимационному оригиналу разжился-таки продолжением.

Подростковое фэнтези с элементами хоррора рассказывает о подругах-феях из престижной магической школы Алфея, где им предстоит научиться управлять своими способностями, пережить первые влюблённости, научиться давать отпор врагам и вступить в войну со смертельно опасными чудовищами. Главных героинь играют Эбигейл Коуэн (Блум), Ханна Ван Дер Вестхайзен (Стелла), Прешес Мустафа (Аиша), Элиот Солт (Терра) и Элиша Эпплбаум (Муза).

За проект отвечают шоураннер Брайан Янг («Дневники вампира») и создатель мультсериала «Клуб Винкс» Иджинио Страффи. Съёмки восьмисерийного второго сезона начнутся в этом году и будут проходить в Ирландии.

Темы
 
Видео Судьба: Сага Винкс
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