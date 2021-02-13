Клэр Дэйнс сменила Киру Найтли в роли свободомыслящей вдовы в викторианской драме «Змей в Эссексе»

Прошлым летом Кира Найтли застолбила за собой главную роль в сериале «Змей в Эссексе» — экранизации одноимённого романа британской писательницы Сары Перри. В октябре актриса, однако, выбыла из проекта по семейным обстоятельствам. А на днях вакантное место заняла Клэр Дэйнс («Родина»).

На дворе — конец XIX века. Недавно овдовевшая Кора Сиборн (Дэйнс) после смерти мужа перебирается из Лондона в деревушку в графстве Эссекс. Местные жители с недавних пор взволнованы слухами об объявившемся на окрестных болотах мифическом змее-людоеде. Кора — эмансипированная женщина, верящая в силу науки и прогресса, — решает разузнать, что на самом деле стоит за местными легендами.

Режиссировать проект Apple TV+ будет Клио Барнард, главным сценаристом выступает Анна Саймон. Обе вместе с Найтли входят в команду исполнительных продюсеров проекта.