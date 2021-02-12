Чернокожая противница патриархата на первом кадре психологического триллера «Анна Болейн»

Портал Variety опубликовал первый эксклюзивный кадр из альтернативно-исторического триллера «Анна Болейн». На снимке, собственно, главная героиня в исполнении, по современным меркам, идеально вписавшейся в роль Джоди Тёрнер-Смит («Квин и Слим»). Показывать эту красоту будет британский Channel 5.

Трёхсерийный психологический триллер расскажет о последних месяцах жизни печально известной второй супруги короля Англии Генриха VIII. В центре истории — борьба Анны Болейн с патриархальным укладом тюдоровской эпохи, стремление обеспечить будущее своей дочери Елизаветы и осознание своей беспомощности в жизненно важной миссии родить королю наследника мужского пола.

В проекте также задействованы Паапа Эссьеду, Талисса Тейшейра, Джамал Уэстман, Аманда Бёртон и Бэрри Уорд. За сценарий отвечает Ив Хеддервик Тёрнер, за режиссуру — Линси Миллер. Премьеру обещают в конце года.