 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
«Мы не должны быть мужиками с сиськами» — Эванджелин Лилли не одобряет всех этих сильных женских персонажей Кровь стынет в жилах — топ-25 самых страшных игр прошедшего поколения Зак Снайдер показал обновлённого Джокера Джареда Лето из режиссёрской версии «Лиги справедливости» Режиссёр «Годзиллы против Конга» снимет новую версию супербоевика «Без лица» Американский кинопрокат: когда финал чемпионата по американскому футболу ничего не может испортить
1
СЕРИАЛЫ
117
 
Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Чернокожая противница патриархата на первом кадре психологического триллера «Анна Болейн»

Портал Variety опубликовал первый эксклюзивный кадр из альтернативно-исторического триллера «Анна Болейн». На снимке, собственно, главная героиня в исполнении, по современным меркам, идеально вписавшейся в роль Джоди Тёрнер-Смит («Квин и Слим»). Показывать эту красоту будет британский Channel 5.

Трёхсерийный психологический триллер расскажет о последних месяцах жизни печально известной второй супруги короля Англии Генриха VIII. В центре истории — борьба Анны Болейн с патриархальным укладом тюдоровской эпохи, стремление обеспечить будущее своей дочери Елизаветы и осознание своей беспомощности в жизненно важной миссии родить королю наследника мужского пола.

В проекте также задействованы Паапа Эссьеду, Талисса Тейшейра, Джамал Уэстман, Аманда Бёртон и Бэрри Уорд. За сценарий отвечает Ив Хеддервик Тёрнер, за режиссуру — Линси Миллер. Премьеру обещают в конце года.

Кадры из сериала «Анна Болейн»
Темы
 
Галерея Анна Болейн
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

32Главную героиню в приквеле «Ведьмака» сыграет Джоди Тёрнер-Смит 32Стартовали съёмки триллера про чернокожую феминистку Анну Болейн (первые закадровые фото)

Тоже интересно

8Дэвид Эйр показал искалеченного Джокера в отрывке вырезанной сцены «Отряда самоубийц» 4Square Enix запустила сайт в честь 25-летия Tomb Raider 14Кровь стынет в жилах — топ-25 самых страшных игр прошедшего поколения 8Честный трейлер — «Чудо-женщина: 1984» 16Зак Снайдер показал обновлённого Джокера Джареда Лето из режиссёрской версии «Лиги справедливости»

Далее на КГ

0
Уровень зрительского ожидания «Сокола и Зимнего солдата» на 200% выше, чем «Мандалорца»
 1
Звёзды сериала «ВандаВижн» продолжают обещать невероятные открытия в сериале
 1
Барри Аллен и его команда на постере седьмого сезона «Флэша»
 4
«Чёрный Капитан Америка — огромная возможность» — шоураннер «Сокола и Зимнего cолдата» о потенциальном назначении Энтони Маки
 1
Объявлены победители Tokyo Anime Award Festival 2021
 6
«ВандаВижн» — обсуждаем шестой эпизод
 1
Новый взгляд на Короля монстров из аниме «Годзилла: Сингулярность»
 0
«Виви: Песнь Флюоритового Глаза» — второй концепт-трейлер оригинального аниме от создателей «Атаки титанов» и Re:Zero
 0
Третий сезон сериала «Царство» получил новую дату премьеры
 13
Фильм Даррена Аронофски с Бренданом Фрейзером обрастает актёрским жирком
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Связи решают: Кэт Деннингс рассказала, как получила расширенную роль в «Торе»
 
Кино Милли Бобби Браун в роли принцессы Леи
 
Игры MORTAL KOVID-19 [VACCINATION]
 
Кино Восстание машин начнётся в суде: Флоренс Пью сыграет обвинённого в убийстве робота
 
Первая серия «Великого уравнителя» с Куин Латифой собрала более 20 млн просмотров
 
Игры Ах, какая женщина! — Capcom назвала официальный рост леди Димитреску
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Выйдут в феврале

14 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
15 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
16 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
18 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
21 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 449: Космические чистильщики, Малкольм и Мари, Обратная связь
 
1Ноль кадров в секунду
 
 
9Ноль кадров в секунду – 355: Silent Luiji's Mansion
 
6ЕВА
 
 
2Телеовощи – 378: Каха для всей семьи
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru