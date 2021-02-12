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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

«Чёрный Капитан Америка — огромная возможность» — шоураннер «Сокола и Зимнего cолдата» о потенциальном назначении Энтони Маки

Если «Мстители: Финал» не оставили никаких сомнений в том, что Сокол Энтони Маки станет законным преемником Криса Эванса, и чёрный Капитан Америка — наша новая реальность, то трейлеры «Сокола и Зимнего cолдата» как могли нагнали интриги. Пока очевидно одно — в начале сериала все остались при своих, что, конечно, не мешает Сэму Уилсону получить большое повышение к его окончанию.

Шоураннер проекта Малкольм Спэллман («Империя»), отвечая на вопрос о том, станет ли таки Сокол одним из главных Мстителей, дал понять всё предельно ясно, так что оставьте свои тщетные надежды на иной исход:

Сама идея, что темнокожий может стать Капитаном Америкой — это очень важный момент и огромная возможность.

 
Малькольм Спэллман, всё сказал

Помимо Маки и Себастиана Стэна, химия между которыми, по словам всё того же Спэллмана, видна невооружённым глазом, в сериале снимаются Даниэль Брюль, Эмили Ванкэмп и Уайатт Рассел.

Премьера намечена на 19 марта, и зрители уже в предвкушении — последний трейлер всего за первые сутки посмотрело порядка 125 млн человек, что даже больше, чем было у «Чёрной вдовы» или «ВандыВижна».

Темы
 
Сокол и Зимний солдат
Комментарии (4)

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