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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Звезды «Академии Амбрелла» теперь будут получать по $ 200 тысяч за эпизод — все, кроме Эллиота Пейджа

Третий сезон «Академии Амбрелла» уже на носу, и по такому поводу основной актёрский состав сериала решил общими усилиями выбить себе повышение гонораров — могут себе позволить, учитывая зашкаливающие рейтинги и собственную охрененность. Netflix упираться не стал, и теперь Роберт Шиэн, Эйдан Галлахер, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Эмми Рэвер-Лэмпман и Джастин Х. Мин будут получать по $ 200 тысяч за эпизод.

Суммы не самые большие и уж точно не рекордные, однако источники называют повышение «солидным», а значит было и того меньше. Что до Эллиот Пейдж, актёр в групповых переговорах не участвовал, однако прибавку тоже получил и продолжит зарабатывать больше своих коллег по сериалу — как того и требует вновь приобретённый статус.

Продолжение должно познакомить нас с «Академией Спэрроу» в составе Джастина Корнвэлла, Бритни Олдфорд, Джейка Эпштейна, Дженезис Родригес, Кэззи Дэвид и всё того же Джастина Х. Мина.

Съёмки третьего сезона «Академии Амбрелла» стартуют в ближайшее время, но дата премьеры пока не назначена.

Темы
 
Академия Амбрелла
Комментарии (6)

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