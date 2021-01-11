 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
По пути к миллиарду «Последний богатырь: Корень зла» побил «Непосредственно Каху» Джоди Уиттакер готовится распрощаться с «Доктором Кто» Альтернативная «Стража» разжилась свежими кадрами из первых эпизодов КГ играет: Игровой коллаж № 51 Хоумлендер уверен: впереди у «Пацанов» ещё несколько сезонов
2
СЕРИАЛЫ
337
 
Прямая ссылка на новость:

Третий сезон «Академии Амбрелла» явит миру новых героев — первый взгляд на Академию Спэрроу

Концовка второго сезона «Академии Амбрелла» не оставила никаких сомнений в том, что нам предстоит большое знакомство. Однако создатели решили предвосхитить события и познакомить нас с новыми героями заранее — невероятно мудрое решение, учитывая состав участников этой самой Академии Спэрроу.

Так что, встречайте:

#1 Маркус (Джастин Корнвэлл). Обаятельный и мужественный, честный, добродетельный и требовательный. Именно он держит всю семью вместе. Грандиозный, но смертоносный, расчётливый, но сострадательный. Настолько же умён, насколько и силён. Дисциплинирован, рационален и легко поддаётся контролю. Он источает уверенность и лидерство, даже не повышая голоса.

#2 Бен (Джастин Х. Мин). Это не тот милый Бен, которого мы знаем и любим. Этот Бен — тактик уровня Макиавелли в теле красивого мальчика с урчащим кальмаром внутри. Порочный, прагматичный и сверхбдительный. Он решительно настроен завоевать статус лидера любой ценой.

#3 Фей (Бритни Олдфорд). Мизантроп, который скорее будет один, чем проведёт хоть секунду с тобой. Но на самом деле хотела бы иметь друзей. Видит мир не так как все. Большую часть времени Фей — умнейший человек в комнате, готовый решить все проблемы. Но если ты пересечёшься с ней, пути назад не будет — она не остановится, пока не доведёт дело до конца.

#4 Альфонсо (Джейк Эпштейн). Многие годы борьбы с преступностью оставили на его лице и теле множество напоминаний о былых битвах. В качестве компенсации он вооружён едким и острым чувством юмора. Больше, чем словесно издеваться над кем-то достаточно глупым, чтобы достать его, он любит хорошую пиццу и пиво.

#5 Слоун (Дженезиз Родригез). Романтик и мечтатель, которая чувствует высшее космическое призвание, жаждет увидеть мир и испытать жизнь за рамками её воспитания. Но обязательства перед семьёй и страх пересечь черту привязывают её к Академии. Впрочем, у неё есть план, и однажды у неё хватит смелости, чтобы воплотить его в жизнь.

#6 Джейми (Кэззи Дэвид). Одиночка в худи. Она не говорит много, потому что ей это не нужно. Её рычание внушает страх. Достаточно одного взгляда, и вы точно перейдёте на другую сторону улицы, чтобы избежать последствий. Умная и колкая, она проводит большую часть времени с Альфонсо, её единственным другом.

#7 Кристофер (Экзистенциальный устрашающий индуктивный психохромный куб, что бы это ни значило). Телекинетический куб загадочного происхождения. Он может заморозить комнату и излучать парализующий страх. Он выступает в роли оракула-консультанта, который даёт невероятные советы и выступает посредником в семейных делах. Надёжный и заслуживающий доверия. С ним обращаются точно так же, как с другими членами семьи, с которыми он вынужден считаться.

Промо-арт сериала «Академия Амбрелла» Промо-арт сериала «Академия Амбрелла» Промо-арт сериала «Академия Амбрелла» Промо-арт сериала «Академия Амбрелла» Промо-арт сериала «Академия Амбрелла» Промо-арт сериала «Академия Амбрелла» Промо-арт сериала «Академия Амбрелла» Промо-арт сериала «Академия Амбрелла»
2 Обсудить
Темы
 
Галерея Академия Амбрелла
 2 декабря 2020 годаЭллен Пейдж превратилась в небинарного трансгендера, но продолжит играть лесбиянку Ваню в третьем сезоне «Академии Амбрелла»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Очередной хит Netflix: «Бриджертоны» обошли по популярности «Ход королевы», «Люцифера» и «Академию Амбрелла»
 
CoComelon — самый популярный сериал Netflix в 2020 году
 
Режиссёры ужастика «Паранормальное» помогут снимать «Лунного Рыцаря» Marvel с Оскаром Айзеком

Тоже интересно

 
Кино «Артемис Фаул» — первый тизер-трейлер диснеевского фильма
 
Кино «Стартрек 4» может потерять двух исполнителей главных ролей
 
Кино «Сага бесконечности» — официальное название первых трёх фаз киновселенной Marvel
 
Кино «Мстители: Финал» представили первого открытого гея киновселенной Marvel
 
Игры Cyberpunk 2077 отложили до сентября
 
Кино Леа Сейду: в движении #MeToo полно лицемерия
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Сегодня

20:00ЕВА (трансляция)

Выйдут в январе

 
14 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
17 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
18 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
19 Вт20:00ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
4Телеовощи – 373: Вы это заказывали
 
 
2Ноль кадров в секунду – 350: Как Гоги и Лев тачку угнали
 
5ЕВА – 406: Начало сезона попаданцев
 
26Лазер-шоу «Три дебила» – 443: «Чудо-женщина: 1984» — худший фильм DC?
 
4ЕВА – 405: План Одина
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru