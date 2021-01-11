Третий сезон «Академии Амбрелла» явит миру новых героев — первый взгляд на Академию Спэрроу

Концовка второго сезона «Академии Амбрелла» не оставила никаких сомнений в том, что нам предстоит большое знакомство. Однако создатели решили предвосхитить события и познакомить нас с новыми героями заранее — невероятно мудрое решение, учитывая состав участников этой самой Академии Спэрроу.

Так что, встречайте:

#1 Маркус (Джастин Корнвэлл). Обаятельный и мужественный, честный, добродетельный и требовательный. Именно он держит всю семью вместе. Грандиозный, но смертоносный, расчётливый, но сострадательный. Настолько же умён, насколько и силён. Дисциплинирован, рационален и легко поддаётся контролю. Он источает уверенность и лидерство, даже не повышая голоса.

#2 Бен (Джастин Х. Мин). Это не тот милый Бен, которого мы знаем и любим. Этот Бен — тактик уровня Макиавелли в теле красивого мальчика с урчащим кальмаром внутри. Порочный, прагматичный и сверхбдительный. Он решительно настроен завоевать статус лидера любой ценой.

#3 Фей (Бритни Олдфорд). Мизантроп, который скорее будет один, чем проведёт хоть секунду с тобой. Но на самом деле хотела бы иметь друзей. Видит мир не так как все. Большую часть времени Фей — умнейший человек в комнате, готовый решить все проблемы. Но если ты пересечёшься с ней, пути назад не будет — она не остановится, пока не доведёт дело до конца.

#4 Альфонсо (Джейк Эпштейн). Многие годы борьбы с преступностью оставили на его лице и теле множество напоминаний о былых битвах. В качестве компенсации он вооружён едким и острым чувством юмора. Больше, чем словесно издеваться над кем-то достаточно глупым, чтобы достать его, он любит хорошую пиццу и пиво.

#5 Слоун (Дженезиз Родригез). Романтик и мечтатель, которая чувствует высшее космическое призвание, жаждет увидеть мир и испытать жизнь за рамками её воспитания. Но обязательства перед семьёй и страх пересечь черту привязывают её к Академии. Впрочем, у неё есть план, и однажды у неё хватит смелости, чтобы воплотить его в жизнь.

#6 Джейми (Кэззи Дэвид). Одиночка в худи. Она не говорит много, потому что ей это не нужно. Её рычание внушает страх. Достаточно одного взгляда, и вы точно перейдёте на другую сторону улицы, чтобы избежать последствий. Умная и колкая, она проводит большую часть времени с Альфонсо, её единственным другом.

#7 Кристофер (Экзистенциальный устрашающий индуктивный психохромный куб, что бы это ни значило). Телекинетический куб загадочного происхождения. Он может заморозить комнату и излучать парализующий страх. Он выступает в роли оракула-консультанта, который даёт невероятные советы и выступает посредником в семейных делах. Надёжный и заслуживающий доверия. С ним обращаются точно так же, как с другими членами семьи, с которыми он вынужден считаться.