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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

«Мандалорец», «Пацаны», «Сверхъестественное» — объявлены победители Critics Choice Super Awards

Ассоциация кинокритиков вещательных компаний с этого года решила награждать также фильмы и сериалы в не самых любимых различными премиями жанрах — супергероика, научная фантастики/фэнтези, хоррор, экшен, а также анимация. В итоге триумфаторами первой в истории Critics Choice Super Awards стали «Пацаны», победив сразу в трёх категориях, по две статуэтки забрали «Конь Боджек» и «Страна Лавкрафта».

Полный список победителей Critics Choice Super Awards:

Лучший экшен-сериал«Викинги»

Лучший актёр в экшен-сериале — Давид Диггс («Сквозь снег»)

Лучшая актриса в экшен-сериале — Анджела Бассетт («9-1-1»)

Лучший анимационный сериал«Конь Боджек»

Лучший актёр озвучки в анимационном сериале — Уилл Арнетт («Конь Боджек»)

Лучшая актриса озвучки в анимационном сериале — Кейли Куоко («Харли Квинн»)

Лучший супергеройский сериал«Пацаны»

Лучший актёр в супергеройском сериале — Энтони Старр («Пацаны»)

Лучшая актриса в супергеройском сериале — Ая Кэш («Пацаны»)

Лучший хоррор-сериал«Страна Лавкрафта»

Лучший актёр в хоррор-сериале — Дженсен Эклс («Сверхъестественное»)

Лучшая актриса хоррор-сериала — Джерни Смоллетт («Страна Лавкрафта»)

Лучший фантастический сериал/фэнтези«Мандалорец»

Лучший актёр в фантастическом сериале/фэнтези — Патрик Стюарт («Звёздный путь: Пикар»)

Лучшая актриса в фантастическом сериале/фэнтези — Натасия Деметриу («Реальные упыри»)

Лучший злодей — Энтони Старр («Пацаны»)

С лучшими фильмами можно ознакомиться здесь

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Мандалорец Пацаны
 11 январяНазваны лучшие супергеройские и фантастические фильмы 2020 года по версии критиков — «Хищные птицы», «Палм-Спрингс» и другие
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