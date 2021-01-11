«Мандалорец», «Пацаны», «Сверхъестественное» — объявлены победители Critics Choice Super Awards

Ассоциация кинокритиков вещательных компаний с этого года решила награждать также фильмы и сериалы в не самых любимых различными премиями жанрах — супергероика, научная фантастики/фэнтези, хоррор, экшен, а также анимация. В итоге триумфаторами первой в истории Critics Choice Super Awards стали «Пацаны», победив сразу в трёх категориях, по две статуэтки забрали «Конь Боджек» и «Страна Лавкрафта».

Полный список победителей Critics Choice Super Awards:

Лучший экшен-сериал — «Викинги»

Лучший актёр в экшен-сериале — Давид Диггс («Сквозь снег»)

Лучшая актриса в экшен-сериале — Анджела Бассетт («9-1-1»)

Лучший анимационный сериал — «Конь Боджек»

Лучший актёр озвучки в анимационном сериале — Уилл Арнетт («Конь Боджек»)

Лучшая актриса озвучки в анимационном сериале — Кейли Куоко («Харли Квинн»)

Лучший супергеройский сериал — «Пацаны»

Лучший актёр в супергеройском сериале — Энтони Старр («Пацаны»)

Лучшая актриса в супергеройском сериале — Ая Кэш («Пацаны»)

Лучший хоррор-сериал — «Страна Лавкрафта»

Лучший актёр в хоррор-сериале — Дженсен Эклс («Сверхъестественное»)

Лучшая актриса хоррор-сериала — Джерни Смоллетт («Страна Лавкрафта»)

Лучший фантастический сериал/фэнтези — «Мандалорец»

Лучший актёр в фантастическом сериале/фэнтези — Патрик Стюарт («Звёздный путь: Пикар»)

Лучшая актриса в фантастическом сериале/фэнтези — Натасия Деметриу («Реальные упыри»)

Лучший злодей — Энтони Старр («Пацаны»)

С лучшими фильмами можно ознакомиться здесь