«Мандалорец», «Пацаны», «Сверхъестественное» — объявлены победители Critics Choice Super Awards

Ассоциация кинокритиков вещательных компаний с этого года решила награждать также фильмы и сериалы в не самых любимых различными премиями жанрах — супергероика, научная фантастики/фэнтези, хоррор, экшен, а также анимация. В итоге триумфаторами первой в истории Critics Choice Super Awards стали «Пацаны», победив сразу в трёх категориях, по две статуэтки забрали «Конь Боджек» и «Страна Лавкрафта».
Полный список победителей Critics Choice Super Awards:
Лучший экшен-сериал — «Викинги»
Лучший актёр в экшен-сериале — Давид Диггс («Сквозь снег»)
Лучшая актриса в экшен-сериале — Анджела Бассетт («9-1-1»)
Лучший анимационный сериал — «Конь Боджек»
Лучший актёр озвучки в анимационном сериале — Уилл Арнетт («Конь Боджек»)
Лучшая актриса озвучки в анимационном сериале — Кейли Куоко («Харли Квинн»)
Лучший супергеройский сериал — «Пацаны»
Лучший актёр в супергеройском сериале — Энтони Старр («Пацаны»)
Лучшая актриса в супергеройском сериале — Ая Кэш («Пацаны»)
Лучший хоррор-сериал — «Страна Лавкрафта»
Лучший актёр в хоррор-сериале — Дженсен Эклс («Сверхъестественное»)
Лучшая актриса хоррор-сериала — Джерни Смоллетт («Страна Лавкрафта»)
Лучший фантастический сериал/фэнтези — «Мандалорец»
Лучший актёр в фантастическом сериале/фэнтези — Патрик Стюарт («Звёздный путь: Пикар»)
Лучшая актриса в фантастическом сериале/фэнтези — Натасия Деметриу («Реальные упыри»)
Лучший злодей — Энтони Старр («Пацаны»)
С лучшими фильмами можно ознакомиться здесь