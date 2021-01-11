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Встречайте Клариссу Старлинг — первый полноценный трейлер сиквела «Молчания ягнят»

Кларисса Старлинг возвращается, на сей раз на малые экраны. Телеканал CBS задумал многосерийное продолжение «Молчания ягнят» под говорящим названием «Кларисса», и его первый трейлер можно посмотреть прямо сейчас:

Действие сериала разворачивается в 1993-м, спустя год после событий полнометражного фильма с Джоди Фостер и Энтони Хопкинсом. Кларисса Старлинг возвращается на службу, чтобы отлавливать серийных убийц и сексуальных маньяков, пытаясь при этом лавировать в напряжённом политическом мире Вашингтона.

Главная роль досталась Ребекке Бридс, компанию которой составят Марни Карпентер, Джейн Аткинсон, Шон Дойл и Тим Гини.

Первый эпизод выйдет в эфир уже 11 февраля.

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