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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:

Кларисса Старлинг продолжает охоту на маньяков в тизере сиквела «Молчание ягнят»

Конец молчанию. Телеканал CBS презентовал первый тизер и кадр триллера «Кларисса» — многосерийного продолжения культового «Молчания ягнят». Главной героиней выступает, как несложно догадаться, Кларисса Старлинг, которую в сериале играет Ребекка Бридс («Первородные»). Первый эпизод выйдет на экраны 11 февраля.

События процедурала развернутся спустя год после произошедшего в фильме и углубятся в историю жизни Клариссы, которая возвращается к своей работе в Вашингтоне, где она занимается поимкой сексуальных маньяков и серийных убийц, умело лавируя в политических интригах высших эшелонов власти страны. Авторы сериала обещают показать сильную, сложную, умную и уязвимую героиню с непростым детством и грузом семейных тайн, преследующих её на протяжении всей жизни.

Сценаристами и исполнительными продюсерами проекта выступают коллеги по «Звёздному пути: Дискавери» Алекс Куртцман и Дженни Люмет.

И первый взгляд на главную героиню:

Кадры из сериала «Кларисса»
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Видео Кларисса
 13 январяСериал по мотивам «Молчания ягнят» расскажет о героине Джоди Фостер 27 февраляМногосерийный спин-офф «Молчания ягнят» нашёл свою Клариссу Старлинг
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