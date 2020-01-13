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Сериал по мотивам «Молчания ягнят» расскажет о героине Джоди Фостер

Телеканал CBS заказал многосерийный спин-офф культового триллера 1991 года «Молчание ягнят».

Действие сериала под названием «Кларисса» развернётся в 1993 году, год спустя после событий оригинального фильма, и сосредоточится на молодом агенте ФБР Клариссе Старлинг, роль которой 30 лет назад исполнила неподражаемая Джоди Фостер.

Начав свою карьеру с поиска киллера в сотрудничестве с Ганнибалом Лектером (Энтони Хопкинс), героиня продолжает работу агента в Вашингтоне, занимаясь поимкой сексуальных маньяков и серийных убийц, умело лавируя в политических интригах высших эшелонов власти страны.

Сценаристы и исполнительные продюсеры проекта Алекс Куртцман («Звёздный путь: Пикар») и Дженни Люмет («Звёздный путь: Дискавери») утверждают, что сейчас самое время для истории Клариссы: страдающей, стойкой, побеждающей и такой недораскрытой.

Пока неизвестно, кто сменит Фостер в этой роли.

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