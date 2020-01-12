Съёмки сериала «Соколиный глаз» могут отложить на неопределённый срок

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Весьма вероятно, один из заявленных сериалов Marvel Studios выбыл из производственного графика 2020 года. Портал Murphy's Multiverse, чья информация о проектах MCU не раз подтверждалась официальными источниками, сообщил, будто производство супергеройского экшена «Соколиный глаз» заморожено на неопределённый срок.

Старт съёмочного процесса был запланирован на июль, но возникли трудности. Причины называются разные: кто-то считает, что дело в загруженном рабочем графике Хейли Стайнфелд, которую прочили на роль Кейт Бишоп, а кто-то полагает, что сложности возникли из-за недавних скандальных событий в личной жизни Джереми Реннера и его бывшей жены.

Проект потокового сервиса Disney+, посвящённый символической передаче Клинтом Бартоном своего супергеройского плаща юной и талантливой протеже Кейт Бишоп, курировал сценарист Джонатан Игла («Безумцы»). Премьеру планировали на осень 2021 года.

Marvel и Disney+ пока никак не комментируют эту информацию.