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Новые сериалы 13–19 января

На неделе в эфир вернётся сразу несколько сериалов, среди которых любимые многими «Волшебники» от Syfy, а также подростковая драмеди «Половое воспитание» от Netflix. Вдобавок ближайшие семь дней отметятся двумя премьерами: на телеканале FOX выйдет первый эпизод драмы о спасателях «911: Одинокая звезда», а на кабельном канале HBO стартует производственная комедия «5 авеню» от создателя телехита «Вице-президент».

Среда, 15 января

 
Сезон6
Netflix
Грейс и Фрэнки Grace and Frankie

комедия

В ролях Джейн Фонда, Лили Томлин, Мартин Шин, Сэм Уотерстон, Тимоти В. Мёрфи, Анна Росс

Создатель Марта Кауффман, Ховард Дж. Моррис

Грейс и Фрэнки никогда не были подругами, скорее уж наоборот. Но однажды их сплачивает шокирующее происшествие — мужья бросают их ради друг друга. Теперь бывшим врагиням не до склок, они объединяются, чтобы постараться как-то преодолеть свалившуюся на их головы общую беду и жить дальше.

Видео

 
Сезон5
Syfy
Волшебники The Magicians

фэнтези, драма

В ролях Джейсон Ральф, Оливия Тейлор Дадли, Джейд Тейлор, Темби Лок, Хейл Эйплмен, Тони Бирд

Создатель Джон Макнамара, Сэра Гэмбл

Экранизация одноимённой книжной фэнтези-трилогии Льва Гроссмана. Главный герой Квентин Колдуотер обнаруживает, что волшебная страна Филлори, описанная в его любимых книжках о магии и приключениях, существует на самом деле. Вскоре парня зачисляют в один из колледжей Нью-Йорка, где он вместе с другими одарёнными учениками начинает постигать азы магического искусства.

Видео

Пятница, 17 января

 
Сезон2
Netflix
Половое воспитание Sex Education

драма, комедия

В ролях Эйса Баттерфилд, Джиллиан Андерсон, Нкути Гатва, Коннор Суинделлс, Джеймс Пьюрфой, Кедар Уильямс-Стирлинг

Создатель Лори Нанн

Отис Милбёрн — неуклюжий и замкнутый школьник-девственник, живущий с матерью-сексопатологом, — пытается собственными силами решать проблемы в этой деликатной области, и не только свои. Вместе с оторвой Мэв и лучшим другом Эриком он открывает своего рода подпольную клинику для одноклассников и друзей по школе, где намерен разруливать любые запутанные и неловкие ситуации, с которыми сталкиваются подростки.

Видео

 
Конец сезона1
Apple TV+
Прислуга Servant

триллер, мистика

В ролях Тоби Кеббелл, Лорен Эмброуз, Руперт Гринт, Нелл Тайгер Фри, Филлип Джеймс Бреннон, С. Дж. Сон

Создатель Тони Басгэллоп

Десятый эпизод завершит первый сезон мистического триллера Найта М. Шьямалана. Потоковый сервис Apple TV+ продлил сериал на второй сезон.

Видео

Воскресенье, 19 января

 
Премьера+
FOX
911: Одинокая звезда 9-1-1: Lone Star

боевик, детектив, драма

В ролях Роб Лоу, Лив Тайлер, Ронен Рубинштейн, Сьерра Макклейн, Джим Пэррак, Наташа Карам

Создатель Райан Мёрфи, Брэд Фэлчак, Тим Минеар

События спин-оффа драмы «911» разворачиваются в городе Остин штата Техас. Опытный пожарный вместе с сыном перебирается из Нью-Йорка в Остин, где будет заниматься спасением людей и решением своих личных проблем.

Видео

 
Премьера+
HBO
5 авеню Avenue 5

комедия

В ролях Хью Лори, Зак Вудс, Джош Гад, Ребекка Фронт, Ленора Кричлоу, Итан Филлипс

Создатель Армандо Ианнуччи

Сюжет перенесёт зрителей на 40 лет в будущее, где космические корабли давно бороздят просторы Вселенной, а космический туризм стал обыденностью. Местом действия будет туристическое судно Avenue 5 под командованием капитана Райана Кларка.

Видео

 
Сезон10
HBO
Умерь свой энтузиазм Curb Your Enthusiasm

комедия

В ролях Ларри Дэвид, Джефф Гарлин, Шерил Хайнс, Сьюзи Эссман, Ричард Льюис, Боб Эйнштейн

Создатель Ларри Дэвид

Мокьюментари рассказывает историю Ларри Дэвида — соавтора и сценариста сериала «Сайнфилд». Сюжет главным образом крутится вокруг жизни сценариста и продюсера, которая протекает в Лос-Агджелесе и Нью-Йорке. Все актёры, задействованные в сюжете, играют самих себя. Так, помимо самого Ларри, в сериале снимается его жена Шерил Хайнс, его менеджер Джефф Гарлин и его жена Сьюзи. Помимо близкого окружения сценариста, есть и приглашенные звёзды Голливуда, которые также исполняют роли самих себя.

Видео

 
Конец сезона7
Showtime
Рэй Донован Ray Donovan

драма, криминал, детектив

В ролях Лив Шрайбер, Пола Малкомсон, Джон Войт, Эдди Марсан, Питер Джейкобсон, Эллиотт Гулд

Создатель Энн Бидерман

Десятая серия You'll Never Walk Alone завершит седьмой сезон криминальной драмы. Кабельный канал Showtime пока ничего на сообщал о дальнейшей судьбе сериала.

Видео

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