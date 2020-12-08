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Первоисточник: bleedingcool.com Прямая ссылка на новость:

Немного обнажёнки и новый парик: Джависия Лесли приглашает за кулисы второго сезона «Бэтвумен»

Супергеройский экшен «Бэтвумен» поучаствовал в бразильском онлайн-конвенте CCXP 2020, дабы проинформировать зрителей, как продвигается работа над вторым сезоном. Продолжение, как известно, стартует на телеканале The CW 17 января и представит аудитории новую Бэтвумен в исполнении Джависии Лесли.

Промо-арт сериала «Бэтвумен» Промо-арт сериала «Бэтвумен» Промо-арт сериала «Бэтвумен» Промо-арт сериала «Бэтвумен»

Поклонников сериала решили заманить полуогоглившейся исполнительницей главной роли, продемонстрировавшей ранение, которое получит Райан Уайлдер в одной из стычек. Актриса также показала свой фирменный сюрикен в виде летучей мыши и в очередной раз покрасовалась в новом костюме. Но главным открытием краткого виртуального тура стала засветившаяся в кадре обновлённая маска супергероини. Как выяснилось, та самая суперпричёска афро — тоже парик.

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Бэтвумен
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