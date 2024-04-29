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Мультсериал «Люди Икс '97» обзавёлся финальным трейлером

YouTube-канал Marvel Entertainment опубликовал финальный трейлер мультсериала «Люди Икс '97». Три последних эпизода первого сезона шоу выйдут в мае. Премьера следующего состоится 1 мая.

«Люди Икс '97» продолжают историю героев мультсериала «Люди Икс», показанного в 1992–1997 годах. Сиквел стартовал с двух эпизодов на стриминговой платформе Disney+ 20 марта. Его премьера оказалась второй по популярности для первых сезонов мультсериалов на Disney+ после «Что если?», также рассказывающего о персонажах Marvel.

В разработке уже находится третий сезон «Людей Икс '97». В первом будет 10 серий.

 

А вот у второго сезона мультсериала «Мои приключения с Суперменом» пока даже нет даты премьеры. Зато у него есть тизер.

Теги
ВидеоЛюди Икс '97
Комментарии (3)

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Источник фотографий: Depositphotos

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