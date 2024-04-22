Вышел тизер второго сезона анимационного сериала «Мои приключения с Суперменом»

YouTube-канал Adult Swim UK опубликовал тизер ко второму сезону анимационного сериала «Мои приключения с Суперменом» (My Adventures with Superman). Дата выхода продолжения всё ещё неизвестна.

Премьера 10-серийного первого сезона состоялась в июле прошлого года. Сериал выходил в блоке Adult Swim и на стриминговом сервисе Max. Над анимацией проекта работает южнокорейская Studio Mir («DOTA: Кровь дракона», «Ведьмак: Кошмар волка», «Легенды „Смертельной битвы“: Месть Скорпиона»).

В сериале молодые Кларк Кент, яркая и целеустремленная Лоис Лейн и их лучший друг Джимми Олсен начинают узнавать, кто они такие и чего могут достичь вместе, работая в команде журналистов в Daily Planet.

Кларк действует в Метрополисе под тайной личностью Супермена и исследует своё загадочное происхождение. Лоис, которая хочет стать знаменитым репортёром, объединяется с фотографом Джимми Олсеном, чтобы рассказывать о важных событиях. В то же время Кларк и Лоис влюбляются друг в друга, и девушка становится всё ближе и ближе к раскрытию его тайной личности. Троица втягивается в приключения, противостоит злодеям, разгадывает загадки и узнаёт, что значит быть героями.

А 4 мая на стриминговом сервисе Disney+ состоится премьера анимационной антологии «Звёздные войны: Сказания об Империи». У неё есть трейлер.