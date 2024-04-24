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«Люди Икс '97» — отрывок с экшеном из седьмого эпизода мультсериала

YouTube-канал Marvel Entertainment опубликовал отрывок из седьмого эпизода мультсериала «Люди Икс '97». Эпизод выходит сегодня.

«Люди Икс '97» продолжают историю героев мультсериала «Люди Икс», показанного в 1992–1997 годах. Сиквел стартовал с двух эпизодов на стриминговой платформе Disney+ 20 марта. Его премьера оказалась второй по популярности для первых сезонов мультсериалов на Disney+ после «Что, если…?», также рассказывающего про персонажей Marvel.

Первый сезон «Людей Икс '97» ещё не завершился, а в разработке уже находится третий. В первом будет 10 серий.

 

4 мая на Disney+ состоится премьера анимационной антологии «Звёздные войны: Сказания об Империи». У неё есть трейлер.

А вот у второго сезона мультсериала «Мои приключения с Суперменом» пока нет даты премьеры. Зато у него есть тизер.

Теги
ВидеоЛюди Икс '97
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Источник фотографий: Depositphotos

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