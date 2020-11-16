Новая супергероиня Готэма пугает преступников во втором сезоне «Бэтвумен»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

The CW выпустил свежий тизер многосерийного супергеройского экшена «Бэтвумен», где напоминает зрителям о возможности бесплатно посмотреть весь первый сезон на видеосервисе канала, дабы подготовиться ко второму, где статус главной героини перейдёт от Кейт Кейн (Руби Роуз) к Райан Уайлдер. Премьера продолжения состоится 17 января.

И для затравки вторая половина короткого видеоролика посвящена первым официальным кадрам с новой супергероиней в исполнении Джависии Лесли, примерившей костюм и парик своей предшественницы.