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Новая супергероиня Готэма пугает преступников во втором сезоне «Бэтвумен»

The CW выпустил свежий тизер многосерийного супергеройского экшена «Бэтвумен», где напоминает зрителям о возможности бесплатно посмотреть весь первый сезон на видеосервисе канала, дабы подготовиться ко второму, где статус главной героини перейдёт от Кейт Кейн (Руби Роуз) к Райан Уайлдер. Премьера продолжения состоится 17 января.

И для затравки вторая половина короткого видеоролика посвящена первым официальным кадрам с новой супергероиней в исполнении Джависии Лесли, примерившей костюм и парик своей предшественницы.

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Видео Бэтвумен
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