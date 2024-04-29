Телеовощи. Выпуск 546: Та самая серия

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Содержание
Оценки эпизодов
|08:38 —
|Стив Бушеми сыграет во втором сезоне «Уэнсдэй»
|11:08 —
|Fallout получил продление на второй сезон
|12:30 —
|Чёрный Доктор Кто против «белых бездарностей»
|25:29 —
|Спин-офф «Ведьмака» о «Крысах» зарезали
|32:44 —
|Главного героя «Нейроманта» сыграет Каллум Тёрнер
|43:21 —
|Первый взгляд на «Сумерки богов» Зака Снайдера
|46:56 —
|«Сёгун» — 1x10 (финал сериала)
|01:07:03 —
|«Шугар» — 1x04
|01:14:25 —
|«Фоллаут» — 1x03
|01:29:03 —
|«Хильда» — 3x08 (финал сериала)
|01:41:35 —
|«Ийон Тихий: Космический пилот» — 2x05
|01:50:11 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 3x13
|02:03:57 —
|«Постановка» — 2x01
|02:12:46 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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