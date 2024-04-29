 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Росомаха не жалеет вампиров на обложке от создателя «Черепашек-ниндзя» Marvel отпразднует 60-летие Сорвиголовы Второй сезон «Одних из нас» нашёл свою Эбби — её сыграет Кейтлин Дивер Хоумлендер и Старлайт собрались на Comic Con (постер) Средиземье без войны. Tales of the Shire показала первый трейлер
• • •
 
КИНО
СЕРИАЛЫ
319

Телеовощи. Выпуск 546: Та самая серия

Теги
ВидеоТелеовощи
Комментарии

Ещё на эту тему

2Телеовощи. Выпуск 545: Первый и последний

Тоже интересно

1Максимально семейный Райан Рейнольдс в финальном трейлере фильма «Воображаемые друзья» 2Ноль кадров в секунду. Выпуск 520: Консоль на патриотизме 7Шаи-Хулуд приглашает на Арракис в новом трейлере MMO-выживатора Dune: Awakening 3Автор трёх игр про «Плоский мир» надеется на ремастер или продолжение 1«Братья Супер Марио в кино 2» выйдет в апреле 2026 года

Далее на КГ

5
«Тайлер Рейк 3» активно разрабатывается по сюжетной части
 3
Второй сезон сериала «Ван-Пис» от Netflix ожидает зрителей в 2025 году
 0
Неделя кино на КГ — главные новости 22–28 апреля
 2
Режиссёр экшена с Джерардом Батлером и Мореной Баккарин объявил начало съёмок сиквела
 8
Оставшийся без проката экшен «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи выходит в цифре 10 мая
 4
Хоумлендер красуется на максимально патриотичном постере «Пацанов»
 0
Новые сериалы недели: суперагент Элизабет Мосс и горбун-детектив Шардлейк
 0
Неделя сериалов на КГ — главные новости 22–28 апреля
 3
«The 8 Show: Выживи и разбогатей» — тизер корейского сериала про участников опасного шоу
 2
Не Хеллбоем единым: Майк Миньола строгает новую вселенную
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Сериалы Джаред Падалеки появится в «Пацанах» при одном условии
 
Мэттью Макконахи покатает детишек в своём школьном автобусе
 
Аниме «Бывший герой, которого прозвали неудачником и выгнали из дома, решил жить самостоятельно» — новый тизер аниме про очередного изгнанного героя
 
Робот встаёт на защиту природы и животных в мультфильме от создателя «Как приручить дракона»
 
Живой лицехват носится по съёмочной площадке «Чужого: Ромула» (видео)
 
Игры В разработке Tiny Tires — идейный сиквел Micro Machines
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 546: Та самая серия
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 617: «Мятежная Луна 2», «Полночь с дьяволом», «Омен. Непорочная», отмена «Кинокритика»
 
1Ноль кадров в секунду – 523: Пробки вдохновения
 
1ЕВА – 578: Большая круглая невинность
 
2Телеовощи – 545: Первый и последний
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 616: «Сто лет тому вперёд», «Падение империи», новое «Очень страшное кино», перезапуск «Ведьмы из Блэр»
 
4Ноль кадров в секунду – 522: Не против
 
 
4ЕВА – 577: Кайдзю-приставка
 
4Телеовощи – 544: Где проходит граница
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 615: Запрет Гая Ричи, анонс «Матрицы 5», «Годзилла и Конг: Новая империя», «Хитмен. Последнее дело»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru