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СЕРИАЛЫ
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Новые сериалы недели: суперагент Элизабет Мосс и горбун-детектив Шардлейк

Источник: Hulu

У стримингового сервиса Hulu припасена для подписчиков пара разноплановых премьер. Во-первых, совместно с кабельным каналом FX сервис презентует шпионский триллер «Вуаль» с Элизабет Мосс. Во-вторых, на пару с потоковой платформой Disney+ покажет исторический детектив «Шардлейк» с живым Шоном Бином.

Вторник, 30 апреля

 
Премьера+
Hulu
Вуаль The Veil

триллер

В ролях Элизабет Мосс, Кэрол Стил, Алек Секаряну, Тибо де Монталембер, Юмна Марван, Дали Бенссалах

Агенту МИ-6 Имоджен Солтер всегда поручают самые сложные задания. На этот раз она должна попасть в лагерь беженцев на границе Турции и Сирии, втереться в доверие к загадочной женщине по имени Адила и предотвратить гибель десятков тысяч человек.

Промо-материалы мини-сериала пытаются продать зрителям идею о суперагентессе МИ-6 в исполнении Элизабет Мосс... С другой стороны, у проекта неплохой сценарист — Стивен Найт. Может, обман и сработает.

Видео

Среда, 1 мая

 
Премьера+
Disney+
Шардлейк Shardlake

триллер, драма, детектив, исторический

В ролях Артур Хьюз, Энтони Бойл, Шон Бин, Руби Эшборн Срёкис, Кимберли Никсон, Дэвид Пирс

Экранизация исторических детективных романов, действие которых разворачивается с тюдоровской Англии, во времена правления Генриха VIII. Главный герой — горубн Мэтью Шардлейк, расследующий преступления герой-одиночка.

Поклонникам исторического детектива стоит обратить внимание. Ну и поклонникам литературного первоисточника. Вдруг экранизация таки удалась?..

Видео

 
Конец сезона3
Disney+
Звёздные войны: Бракованная партия Star Wars: The Bad Batch

мультфильм, семейный, боевик, приключенческий, фантастика

В ролях Несс Баутиста, Минг-На Вен, Ношир Далал, Эндрю Кишино, Ди Брэдли Бейкер, Стивен Стэнтон

Создатель Дженнифер Корбетт

Пятнадцатый эпизод The Cavalry Has Arrived станет заключительным не только для третьего сезона, но и для анимационного сериала в целом.

Видео

 
Конец сезона3
Syfy
Чаки Chucky

комедия, ужастик

В ролях Брэд Дуриф, Дженнифер Тилли, Закари Артур, Фиона Дуриф, Алекс Винсент, Кристин Элиз Маккарти

Создатель Дон Манчини

Третий сезон слэшера завершится восьмым эпизодом под названием Final Destination.

Видео

Четверг, 2 мая

 
Сезон3
HBO Max
Хитрости Hacks

драма, комедия

В ролях Джин Смарт, Ханна Эйнбиндер, Карл Клемонс-Хопкинс, Марк Инделикато, Роуз Абду, Пол В. Даунс

Легендарная комедиантка Дебора Вэнс всё меньше восхищает публику Лас-Вегаса. Чтобы освежить материал и привлечь к звезде молодую, более продвинутую аудиторию, ей на помощь высылают Аву, которая также мечтает об успешной карьере. Женщины становятся друг другу наставницами.

Видео

 
Конец сезона3
CBS
Призраки Ghosts

комедия

В ролях Роуз Макивер, Уткарш Амбудкар, Доменик Ди Роса, Найджел Даунер, Эшер Гродман, Тристан Д. Лалла

Создатель Джо Порт, Джо Уайзман

Десятая серия Isaac's Wedding станет заключительной для третьего сезона мистической комедии.

Видео

Воскресенье, 5 мая

 
Конец сезона1
AMC
Пэриш Parish

драма, триллер

В ролях Джанкарло Эспозито, Брэдли Уитфорд, Пола Малькомсон, Аманда Брюгель, Скит Ульрих

Мини-сериал с Джанкарло Эспозито в главной роли завершится шестым эпизодом под названием A Good Man.

Видео

Теги
Превью
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