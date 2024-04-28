Новые сериалы недели: суперагент Элизабет Мосс и горбун-детектив Шардлейк

Премьера +

Hulu

Агенту МИ-6 Имоджен Солтер всегда поручают самые сложные задания. На этот раз она должна попасть в лагерь беженцев на границе Турции и Сирии, втереться в доверие к загадочной женщине по имени Адила и предотвратить гибель десятков тысяч человек.

Промо-материалы мини-сериала пытаются продать зрителям идею о суперагентессе МИ-6 в исполнении Элизабет Мосс... С другой стороны, у проекта неплохой сценарист — Стивен Найт. Может, обман и сработает.