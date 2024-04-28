Новые сериалы недели: суперагент Элизабет Мосс и горбун-детектив Шардлейк

У стримингового сервиса Hulu припасена для подписчиков пара разноплановых премьер. Во-первых, совместно с кабельным каналом FX сервис презентует шпионский триллер «Вуаль» с Элизабет Мосс. Во-вторых, на пару с потоковой платформой Disney+ покажет исторический детектив «Шардлейк» с живым Шоном Бином.
Вторник, 30 апреля
триллер
В ролях Элизабет Мосс, Кэрол Стил, Алек Секаряну, Тибо де Монталембер, Юмна Марван, Дали Бенссалах
Агенту МИ-6 Имоджен Солтер всегда поручают самые сложные задания. На этот раз она должна попасть в лагерь беженцев на границе Турции и Сирии, втереться в доверие к загадочной женщине по имени Адила и предотвратить гибель десятков тысяч человек.
Промо-материалы мини-сериала пытаются продать зрителям идею о суперагентессе МИ-6 в исполнении Элизабет Мосс... С другой стороны, у проекта неплохой сценарист — Стивен Найт. Может, обман и сработает.
Среда, 1 мая
триллер, драма, детектив, исторический
В ролях Артур Хьюз, Энтони Бойл, Шон Бин, Руби Эшборн Срёкис, Кимберли Никсон, Дэвид Пирс
Экранизация исторических детективных романов, действие которых разворачивается с тюдоровской Англии, во времена правления Генриха VIII. Главный герой — горубн Мэтью Шардлейк, расследующий преступления герой-одиночка.
Поклонникам исторического детектива стоит обратить внимание. Ну и поклонникам литературного первоисточника. Вдруг экранизация таки удалась?..
мультфильм, семейный, боевик, приключенческий, фантастика
В ролях Несс Баутиста, Минг-На Вен, Ношир Далал, Эндрю Кишино, Ди Брэдли Бейкер, Стивен Стэнтон
Создатель Дженнифер Корбетт
Пятнадцатый эпизод The Cavalry Has Arrived станет заключительным не только для третьего сезона, но и для анимационного сериала в целом.
Четверг, 2 мая
драма, комедия
В ролях Джин Смарт, Ханна Эйнбиндер, Карл Клемонс-Хопкинс, Марк Инделикато, Роуз Абду, Пол В. Даунс
Легендарная комедиантка Дебора Вэнс всё меньше восхищает публику Лас-Вегаса. Чтобы освежить материал и привлечь к звезде молодую, более продвинутую аудиторию, ей на помощь высылают Аву, которая также мечтает об успешной карьере. Женщины становятся друг другу наставницами.
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