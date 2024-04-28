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СЕРИАЛЫ
197

Неделя сериалов на КГ — главные новости 22–28 апреля

Источник: BBC One
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4Лазер-шоу «Три дебила» – 617: «Мятежная Луна 2», «Полночь с дьяволом», «Омен. Непорочная», отмена «Кинокритика»
 
1Ноль кадров в секунду – 523: Пробки вдохновения
 
1ЕВА – 578: Большая круглая невинность
 
2Телеовощи – 545: Первый и последний
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 616: «Сто лет тому вперёд», «Падение империи», новое «Очень страшное кино», перезапуск «Ведьмы из Блэр»
 
4Ноль кадров в секунду – 522: Не против
 
 
4ЕВА – 577: Кайдзю-приставка
 
4Телеовощи – 544: Где проходит граница
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 615: Запрет Гая Ричи, анонс «Матрицы 5», «Годзилла и Конг: Новая империя», «Хитмен. Последнее дело»
 
0Ноль кадров в секунду – 521: Пенис-терминатор
 
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Источник фотографий: Depositphotos

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