Новый «Офис» со звёздами «Белого лотоса» и «Звёздных войн» официально в работе

Вот и покусились на святое — новый «Офис» официально в разработке. Уже и исполнители главных ролей есть — ими стали Донал Глисон («Звёздные войны», «Кролик Питер») и Сабрина Импаччиаторе («Белый лотос»). Тандем, прямо скажем, скромный.

Это были плохие новости, но есть и хорошие. Нас ждёт не ремейк лучшей комедии всех времён, а лишь спин-офф, что значит, его действие развернётся во вселенной «Дандер Миффлин»… и на этом всё. И ещё у руля всё тот же Грег Дэниэлс, поэтому есть шанс, что краснеть нам всё-таки не придётся.

Одним из создателей нового сериала значится Майкл Коман («Нейтан спешит на выручку»).

Американский «Офис» завершился в 2013 году после девяти сезонов в эфире. Главные роли в сериале исполнили Стив Карелл, Дженна Фишер, Джон Красински, Рэйн Уилсон, Б. Дж. Новак, Эд Хелмс, Анджела Кинси, Минди Калинг, Элли Кемпер, Крэйг Робинсон и многие другие. Состав, дотянуться до которого будет нереально.